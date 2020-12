Bývalý farmár si podal Evelyn: Je herečka a je falošná!

BRATISLAVA - Aktuálne sa do finále blíži už dvanásta séria markizáckej Farmy, pričom ide o tretiu sezónu, ktorú má moderátorsky pod palcom komička Eva Evelyn Kramerová. Srdečnú blondínku si súťažiaci mimoriadne obľúbili, no zdá sa, že sú aj takí, ktorí jej veľmi nefandia...

Do moderátorky sa najnovšie pustil finalista Farmy 11, ktorá niesla podnázov Západ verzus Východ. Na druhej menovanej strane súťažil Martin Mihálik, diváci si ho môžu pamätať aj pod prezývkou Robiňo. Temperamentný mladík na statku našiel i lásku. Rovnako - ak nie viac - energickú Nicolettu Tóthovú. Lenže ich románik krutú realitu neustál.

Robiňo tvoril na Farme pár s Nikou Tóthovou. Tento párik sa však neskôr rozišiel. Zdroj: TV MARKÍZA

Nejaký čas spolu vydržali, no a kým televíznym divákom pomaly aj zišli z mysle, zrazu sa pripomenuli. Dvojica totiž išla od seba a o to, ako krach vzťahu riešili, sa nedalo označiť za mierumilovný či pokojný rozchod. Práve naopak. Obaja na seba kydali, čo sa do nich zmestilo a do konfliktov zapájali ako rodinných príslušníkov, tak aj svojich známych. Odvtedy však ubehlo už niekoľko mesiacov a ani o jednom z nich sa už ďalej nehovorilo.

Lenže Robiňo sa aktuálne pripomenul, a to celkom ostro. Pustil sa totiž do moderátorky Evelyn. Mihálika vytočilo, ako sa správala, keď sa prihovárala k Erikovi. Nevedno, čo z toho, čo povedala, ho dostalo do varu, no na svojom Instagrame zazdieľal videá zo semifinálového súboja v aréne a na adresu moderátorky si neodpustil pár štipľavých poznámok. „Ach Evelyn, tá faloš,” napísal v jednom z príbehov a nešetril ju ani v druhom. „Herečka neskutočná,” dodal ku Kramerovej, ktorá práve vyriekla ortieľ pre Erika Zahorjana.

K tomu snáď len toľko, že to, čo robí Evelyn, je jej práca a to, kto sa do finále dostane a kto nie, nie je v jej rukách a nemôže to nijako ovplyvniť...

Robiňo si myslí, že Evelyn je falošná. Zdroj: Instagram M.M.