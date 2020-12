A je rozhodnuté! Veľké finále markizáckej Farmy: TOTO je víťaz!

Uplynulý týždeň sa na televíznom statku niesol v znamení súbojov. Poslední šiesti súťažiaci si každý deň merali sily a po sčítaní nazbieraných bodov sa do semifinále prebojovalo päť najlepších. Ešte pred samotným duelom exfarmári svojim rozhodnutím poslali priamo do finále Lukáša Stanislava a Erika Zahorjana naopak vyradili z hry. Do finále sa napokon prebojovali ešte Xénia Gregušová a Henrich Kuľko.

No a tí si v piatok večer zmerali sily vo veľkom finále. Víťazom sa stal ten, ktorý ako prvý v súbojoch nazbieral 10 bodov. V prvej disciplíne bolo úlohou súťažiacich dostať tri gule alebo „prepeličie vajíčka“ do dier na konci veľkej dosky. Ako prvému sa to podarilo Lukášovi, druhý skončil Henrich a posledná Xénia. Po prvej disciplíne tak bol stav bodov 2, 1, 0.

V prvej disciplíne museli súťažiaci dostať gule do dier na doske. Zdroj: Tv Markíza

Druhá disciplína bola stavanie dreveného stromčeka. Súťažiaci museli pozbierať laty svojej farby a potom od najväčšej po najmenšiu poskladať na seba. Ako prvý to dokázal Lukáš, získal teda 2 body. Xénia ani Heňo disciplínu nesplnili správne. Museli si preto typnúť počet vajec v prútenom košíku. Bližšie bola plavovláska, získala preto 1 bod a Kuľko odišiel s nulou.

Druhou disciplínou bolo stavanie dreveného stromčeka. Zdroj: Tv Markíza

Tretia disciplína preverila koordináciu súťažiacich. Každý z nich musel prejsť prekážkovou dráhou, no zároveň sa nemohol dotknúť zeme. Najrýchlejšie sa to podarilo Heňovi, druhá skončila Xénia a Lukáš, ktorý štartoval ako prvý, nabral najviac trestných bodov. Jeho konečný čas tak bol najdlhší. Po tomto kole bol stav bodov 4 pre Lukáša, 3 pre Heňa a 2 pre Xéniu.

V tretej disciplíne museli farmári prejsť prekážkovou dráhou. Zdroj: Tv Markíza

Vo štvrtej disciplíne farmári skladali portrét z drevených kociek. Ako prvá skončila Xénia, no obraz sa jej nepodarilo poskladať správne. Kým sa opravila, predbehol ju Heňo. Ako posledný skončil Lukáš. Stav po tomto súboji tak bol 4 pre Lukáša, 5 bodov pre Heňa a 3 pre Xéniu.

Portrét sa ako prvej podarilo vyskladať Xénii, no urobila chybu. Kým sa napravila, skončila druhá. Zdroj: Tv Markíza

Následne sa ukázalo, aký dojem finalisti zanechali na divákov. Ďalší bod totiž prideľovali práve oni svojimi SMS hlasmi. Najviac, vyše 16 tisíc, získala jedina žena vo finále Xénia, čím vyrovnala svoj počet bodov na Henrichových 5.

Xénia získala od divákov najviac SMS hlasov, preto získala ďalšie 2 body. Zdroj: Tv Markíza

Už pri ďalšej disciplíne sa však dostala do vedenia. Vo vedomostnom dueli ani raz nezapochybovala a na všetky otázky odpovedala správne. Rovnako úspešný však bol aj Lukáš. O víťazovi tohto súboja preto musel rozhodnúť rozstrel. Dvojica mala uhádnuť, koľko očiek ma železná reťaz, ktorú im ukázala Evelyn. Xénia tipa 63, Lukáš 69. Správne číslo bolo 65 - bližšie teda bola Xénia, ktorá získala ďalšie 2 body.

Vedomostný kvíz po rozstrele vyhrala Xénia. Zdroj: Tv Markíza

Ďalšia hra bola na reflexy. Súťažiaci museli chytať padajúce palice. Ten, ktorému sa ich podarilo chytiť najviac, vyhral. Len o jednu palicu viac zachytil Henrich, získal preto 2 body, Xénia získala 1. O všetkom rozhodla posledná disciplína - triedenie zrna.

V chytaní padajúcich palíc bol najšikovnejší Henrich Kuľko. Zdroj: Tv Markíza

Finalisti museli tri rôzne druhy zrna rozstriediť do troch misiek. Lukáš a Xénia skončili narovnako, o absolútnom víťazovi aktuálnej série reality šou Farma tak rozhodol rozstrel. Dvojica si musela tipnúť, koľko zubov je na píle. Presnejší tip mala plavovláska a keďže poslednou zdolanou disciplínou získala ďalšie dva body, s celkovým počtom 10 bodov sa stala víťazkou.

Farmári museli triediť tri druhy zrna. Zdroj: Tv Markíza

Absolútnou víťazkou Farmy sa stala Xénia Gregušová. Zdroj: Tv Markíza