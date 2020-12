Kontroverzná Češka po komplikovanom pôrode opäť v tom: Rizikové tehotenstvo… Cítim sa stále horšie a horšie!

PRAHA - Len v apríli priviedla na svet druhého syna a už je v piatom mesiaci tehotenstva. Posledný pôrod kontroverznej Ornelly Koktovej (27) bol navyše komplikovaný. Teraz je preto jej tehotenstvo označené ako rizikové a tak sa aj cíti. Každým dňom je to vraj horšie a horšie!

Ornella Koktová bola pred pár rokmi najznámejšou českou milenkou, keď zviedla muža známej moderátorky. S Josefom Koktom však vytvorila fungujúci pár a harmonickú rodinu. V polovici novembra sme na Topkách informovali, že po komplikovanom pôrode, keď v apríli priviedla na svet syna Svena, je opäť tehotná.

Dokonca je už v piatom mesiaci tehotenstva. To lekári hneď vyhlásili za rizikové. A presne tak sa budúca mamička aj cíti. „Cítim sa stále horšie a horšie, najhoršie zo všetkých predchádzajúcich tehotenstiev. Cítim sa najhoršie, pretože som stále unavená, navyše sa z predchádzajúceho tehotenstva telo ešte nestihlo po pôrode poriadne zahojiť, takže je to všetko náročné a je to tiež riziko,“ prezradila.

Ornelle nebolo od lekárov ďalšie tehotenstvo odporúčané kvôli jazve po cisárskom reze, ktorá sa hojí dlhší čas. „Ešte do toho som s deťmi a mám prácu, je to náročné obdobie,“ dodala Ornella, ktorá sa v tomto hektickom období nestíha zamyslieť ani nad menom svojho ďalšieho potomka. Do tretice si dokonca nenechala zistiť ani pohlavie bábätka.