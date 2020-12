Dráma na obrazovkách Markízy: Najprv smiech a potom... Kopa krvi a plač!

BRATISLAVA - Vyzeralo to na absolútne pohodovú atmosféru, no namiesto smiechu prišiel plač. Reč je o piatkovom vysielaní markizáckej Farmy, kde mali diváci možnosť pozrieť si vôbec posledný duel tejto sezóny. V ňom súperili Anna Fiačanová a Henrich Kuľko, ktorí sa postarali o poriadne napätie!

Termín finále 12. série Farmy sa neúprosne blíži, a tak prišiel na rad úplne posledný duel. Ďalší týždeň na statku bude už tradične prebiehať formou rôznych disciplín, počas ktorých bude finálová šestka zbierať body, pričom do semifinále sa dostanú iba piati z nich.

Ešte predtým však súťaž musel opustiť jeden z hráčov, no a keďže súboj v aréne prebiehal medzi Annou a Henrichom, bolo jasné, že s nádejou na rozprávkovú výhru sa bude musieť rozlúčiť práve jeden z nich.

Ako druhý duelant si mohol vybrať disciplíny Heňo. A už v úvode bolo jasné, že jeho plán bol dobrý. S Aničkou sa najprv popasoval v prekážkovom behu, ktorý aj vyhral. Okrem úsilia ho to však stálo aj zranenie.

Po tom, čo si na svoje konto pripísal prvý bod, nasledoval záber na jeho ruku. A tá bola celá krvavá. Nožom, ktorý mal k dispozícii na prerezanie siete, si ju dorezal a hoci išlo o pomerne neškodnú ranu, množstvo krvi vyzeralo dosť dramaticky a museli ho aj ošetriť.

Henrich si pri prvej súťažnej disciplíne dorezal ruku Zdroj: TV Markíza

Zranenie mu museli ošetriť zdravotníci Zdroj: TV Markíza

„Preboha,” reagovala Evelyn, keď zbadala jeho ruku. „Porezal som si palec. Ale v tom návale adrenalínu som si to ani nevšimol. Vôbec. Keď som bral tretiu točku, pozerám, že to skadiaľ je? A potom, ako som skončil, pozerám, že zniekadiaľ zo mňa tečie. Bruško som si tak nepríjemne porezal,” vyjadril sa Kuľko. Aj napriek tomu však nezaváhal a svoju súperku porazil ako v strieľaní, tak aj v držaní valčekov. Anna sa tak so snom o výhre 75 000 eur musela rozlúčiť.

Duel prehrala Anna Fiačanová Zdroj: TV Markíza

Súťažiaci po vypadnutí Aničky nedokázali zadržať slzy Zdroj: TV Markíza

Hoci svoju porážku prijala so zdvihnutou hlavou, farmárom sa s ich kamarátkou lúčilo mimoriadne ťažko. Niekoľkí z nich nedokázali zadržať plač. „Je nám to strašne ľúto,” zadúšala sa plačom Katka. Lenže Evelyn ich prekvapila a svojimi slovami priniesla aspoň trošku potešenia. Vypadnutá Anka totiž nemusela zo statku odísť. „Anka nejde preč. Žiaľ, o semifinále už bojovať nebude, ale zostane s vami na Farme a do konca,” vyhlásila moderátorka, po čom všetci začali tlieskať a smiať sa.

No a koho zo šiestich zostávajúcich súťažiacich v priebehu týždňa postretne rovnaký osud a na semifinále sa bude už iba dívať? Sledujte Farmu a dozviete sa!