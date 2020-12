Depresie! Slovenský moderátor priznal problémy: Nespoznával sám seba!

Michal Sabo je známym slovenským moderátorom, no v poslednom období na seba upozorňuje najmä svojimi aktivitami v rámci eko osvety. Vo štvrtok ráno prijal pozvanie do markizáckej šou Teleráno, kde sa okrem iného rozprávalo aj o Dni s Nadáciou Markíza. Cieľom tohtoročnej zbierky je vyzbierať čo najviac financií na podporu detského duševného zdravia.

Zdroj: Instagram M.S.

A práve v tejto súvislosti sa známy Slovák rozhodol vyjsť aj pred kamerami s kožou na trh a priznal, že v minulosti bojoval s psychickými problémami aj on sám - trpel depresiami. „U mňa to bola súhra rôznych okolností, ktoré akcelerovali tú situáciu. Jednak to bola strata blízkeho - môjho otca, ale potom tam bola aj jedna nehoda, takmer tragická z postraumatického šoku a s neriešením tej situácie sa to nabaľovalo,“ priznal.

„Keď sa teraz spätne pozriem na to, ako som sa správal, ako som fungoval, čo som riešil, tak tam všetky príznaky, ktoré depresia vykazuje, tak to tam bolo. A nikto mi to do očí nepovedal. Ani ja som si to nechcel priznať. Až potom zrazu som si uvedomil, že nespoznávam sám seba v niektorých situáciách,“ prekvapuje Sabo. Zrkadlo mu potom nastavili jeho najbližší.

Zdroj: Instagram M.S.

Tí mu dali len dve možnosti - buď svoje problémy začne riešiť sám alebo ho za odborníkmi dotiahnu za ruku. „Vyhľadal som odbornú pomoc a je jedna tragédia, že to trvalo veľmi dlho, kým som tú odbornú pomoc našiel. Vtedy bola taká situácia, že čakačka bola 3 mesiace. Nedostal som od štátu tú pomoc, ktorú som potreboval, tak som si ju zaplatil,“ priznal otvorene.

Michal mal to šťastie, že si mohol dovoliť psychologičku zaplatiť z vlastnej peňaženky, no trápi ho, že niektorí tú možnosť nemajú. Pritom sám dobre vie, ako veľmi je to potrebné. „Dodnes k nej chodím raz mesačne,“ dodal moderátor.