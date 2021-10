Všetci z neho boli zhnusení: Krutá skúsenosť slovenského moderátora!

Michal Sabo je známy z rozhlasového éteru a tiež bol moderátorom súťaže krásy. Okrem toho bol aj výrazným ekologickým aktivistom a práve v tejto sfére našiel aj svoje ďalšie uplatnenie. Na sociálnych sieťach sa však stále venuje aj celospoločenským problémom.

Počas Svetového dňa duševného zdravia sa so sledovateľmi na sieti Instagram podelil o príhodu z dvora materskej školy. Keď prechádzal okolo, učiteľka práve okrikovala malé dievčatko, ktoré si sadlo na zem. Veta "Natala, si normálna?" sa mu zdala neprimeraná a pomyslel si, že môže byť dokonca základom budúcej traumy.

Pod jeho príspevkom sa rozhorela diskusia a ľudia sa delili o podobné nepríjemné zážitky z detstva. Samotný Michal sa potom rozhodol zvrejniť ďalší post pod názvom LEPRA RAPAVÁ. SVRAB. STRAŠIAK. Ako dieťa mal totiž atopickú dermatitídu. Ide o kožné ochorenie prejavujúce sa šupinkami a červenými škvrnami.

„Vypočul som si v škôlke od detí hocičo. Skutočne hocičo. Deti vedia byť kruté,” prezradil Sabo. No ešte viac ho zrejme zabolela reakcia dospelých. „Mal som 4 – 5 rokov a videl som, ako si ma rodičia spolužiakov zhnusene premeriavali a ako mne pred očami potomkom zakazovali, aby sa so mnou hrali. Viete si predstaviť, ako približne sa cíti dieťa, s ktorým sa takmer nikto nehrá, lebo…?” opísal svoju skúsenosť.

Obdobie materskej školy má tak spojené najmä s nepríjemnými momentmi. „Žiaľ, aj od samotného personálu som schytal toľko, že som sa do skorej puberty nebol schopný vyzliecť do trička s krátkym rukávom bez toho, aby som sa nehanbil, nezakrýval, prípadne nekontroloval, či náhodou nemám na rukách nejaký fľak,” uviedol moderátor.

Dnes už ekzém nie je jeho každodenným problémom, ale neznamená to, že by už nikdy nepocítil prejavy svojej diagnózy. „Akonáhle nastane stresujúce obdobie, hneď ma prezradí, pretože koža a psychika sú spojené nádoby. Aj to je dôvod, prečo si na svoje duševné zdravie dávam mimoriadny pozor,” zdôraznil a dodal:. „Slová vedia raniť. Veľmi. Hlboko.”