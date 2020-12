Kucherenko prehovorila o trpkej minulosti so Sergejom: Sledovali aj nášho syna!

Za posledné obdobie muži zákona urobili niekoľko veľkých zásahov a konáre sa lámu pod zvučnými slovenskými menami. Len v stredu ráno sme na Topkách informovali o tom, že NAKA zasahovala v Pente a policajné komando odviedlo jej šéfa Jaroslava Haščáka. No a Silvii Kucherenko to nedalo a k tomu, čo sa začalo diať, sa vyjadrila.

Už niekoľkokrát predtým totiž spomenula, že ľudia, ktorí majú teraz na krku obrovské problémy sa jej vysmievali alebo jej manžela odsudzovali. Teraz ale prehovorila aj o tom, čo musela prežívať v čase, keď vzniklo podozrenie, že sa Kucherenko dostal do problémov so zákonom. „Aj nás dlho sledovali. Celú našu rodinu. Bolo to strašné,” uviedla Silvia.

Keď Silvia zbadala v spise fotografiu svojho malého synčeka Alexandra, takmer ju to úplne zložilo. Zdroj: Instagram SK

Najhorším momentom pre ňu bol ten, keď videla spis a zbadala tam svojho syna. „Predstavte si, že to dieťa malo v tom čase 5 rokov. Dokonca myslím, že mal ešte len štyri. A zrazu na celej A4-ke zbadáte jeho obrovskú fotku. 4-ročného dieťaťa,” rozhovorila sa s trpkým výrazom v tvári o situácii, ktorá by zložila zrejme každú milujúcu matku.

Hoci sú dnes pre ňu tieto časy už len mimoriadne nepríjemnou spomienkou, o tom, čo prežívala, sa jej stále hovorí nesmierne ťažko, no nie je to až tak náročné ako vtedy. Hoci si možno mnohí mysleli, že to zvládala relatívne dobre, nebolo to tak. „To, že som verejne nevyplakávala, neznamená, že to nebolo neskutočne ťažké. Verte mi, bolo,” dodala Kucherenko.