Čekovskému počas koncertu uletel dekel: Kolega takmer prišiel k úrazu!

Reakcie Čekovského skrátka vždy stoja za to a hoci by sa niektorým mohlo zdať, že jeho vtípky občas prekračujú hranice, vďaka svojmu povestnému humoru si získal srdcia mnohých fanúšikov. A medzi nimi sú aj hokejisti Marián Gáborík a Boris Valábik, ktorí si sympatického hudobníka pozvali do svojej šou Boris a Brambor.

V jednej zo spoločných debatiek začali preberať výhody hokeja oproti koncertom. Podľa moderátorov je na športe výborné to, že v prípade, že hokejistom uletia nervy, môžu si to rovno na mieste vybaviť ručne-stručne. „Ten hokej bol v tom krásny. Vy, muzikanti, nemôžete len tak zahodiť nástroj, že henten mi lezie na nervy, no ukáž, poď sem a ideš sa s ním pobiť. Ale to v hokeji môžeš,” dumal Valábik.

Marián Ćekovský bol hosťom šou Boris a Brambor Zdroj: RTVS

Čeky vraj raz po bubeníkovi hodil hudobný nástroj. Rovno počas koncertu. Zdroj: RTVS

Lenže to by nebol Čeky, aby z talóna nevytiahol ďalšiu vtipnú historku. Nešlo síce priamo po bitku, no dá sa povedať, že na svojho kolegu v podstate zaútočil hudobným nástrojom. „Sú kapely, kde to tak funguje. Ja už som raz hodil synťák po bubeníkovi. Lebo sme hrali koncert a nechcel prestať hrať, sa nejako zapozeral, nepozeral sa na mňa. Tak som ho chytil, na a teraz som ho doňho hodil. Nebolo to lacné,” skonštatoval Marián, po čom si zrejme mnohí povedali, že im je ľúto, že túto grotesku nevideli naživo.

