AKTUÁLNE Hackeri napadli slovenskú televíziu: Odstavili vysielanie... Rieši to polícia v troch štátoch!

„Vážení diváci, ďakujeme vám za trpezlivosť po náhlom výpadku nášho vysielania, ktoré nebolo spôsobené našou vinou. Televízia Senzi sa totiž včera stala obeťou masívneho hackerského útoku a vydierania, ktoré nemá v televíznej brandži obdobu. Naše vysielacie pracovisko bolo hackermi úplne zablokované a nebolo možné pokračovať vo vysielaní. Po rozhodnutí riaditeľa Televízie Senzi pána Norberta Mészároša a vlastníka licencie pána Marcela Dekanovského sme sa rozhodli, že vydieračom a útočníkom rozhodne nebudeme ustupovať," informovala počas víkendu televízia na svojej stránke.

Pre Topky sa následne vyjadril riaditeľ televízie, bývalý markizák Norbert Meszároš, ktorý nám o útoku prezradil viac a dodal, že časť vysielania sa im vďaka spolupráci celého tímu podarila obnoviť už po 24-hodinách, čo sa však nedá povedať o zvyšku programovej štruktúry či grafike. „Je to nehorázne. Odrazu všetko padlo. Okrem toho nás aj vydierali. Keď všetko vypadlo, rýchlo sme sa museli všetko presunúť, pozapájať, znova spustiť, aby sa čo najskôr mohlo vysielať. Tri dni som nespal," povedal nám rozrušený šéf.

Šláger televíziu Senzi TV napadli hackeri Zdroj: Senzi TV

To, čo sa stalo, samozrejme, riešia s príslušnými orgánmi. Ako sme sa dozvedeli, s útokom bolo spojené aj vyhrážanie sa a vydieranie. „Nenecháme sa zastrašiť a rozhodne to nenecháme tak. Vydieračom neustúpime. Všetko je v rukách polície. Podrobnosti vyšetrovania, samozrejme, momentálne nemôžem zverejniť, no rieši to polícia v troch štátoch," uviedol pre Topky Meszároš a hoci sa o detaily podeliť zatiaľ nemohol, prezradil, že si myslí, že nejde o jednorazovú záležitosť.

Riaditeľ televízie Norbert Meszároš nám prezradil, že celá vec je už v rukách polície. Zdroj: Facebook N.M.

„Myslím si, že sa to čoskoro dotkne aj iných médií. Akoby sme boli na skúšku. Celú vec sme, samozrejme, riešili aj s ITčkarmi. To, čo využili, aby nás napadli, je nejaká novinka. Bola to katastrofa a žiadnej televízii neprajem, aby sa jej niečo podobné dotklo. Mrzí ma to aj kvôli divákom. Predsa len, Senzi TV je jedna z mála televízií, ktorá sa v tomto období neustále nevenuje korone, no snaží sa priniesť radosť a zábavu," dodal na záver pre Topky nešťastný riaditeľ.