Erika Judínyová terčom obrovskej kritiky: FOTO Čo to zas má na sebe... Takto sa chodí do roboty?

Spolu s tímom jej spolupracovníkov vtedy prekopala svoj štýl od samého základu. Namiesto výrazného líčenia prišlo jemné a elegantné, no a to isté platilo o jej outfitoch. Skrátka - na sexici zo Smotánky bolo vidieť, že už onedlho sa stane mamou, a tak aj pôsobila. Diváci ju zahŕňali množstvami komplimentov hovoriacich o tom, ako sa zmenila a že konečne pôsobí ako dáma.

A tak je to až dodnes. Teda aspoň bolo. Vyzývavé odevy sú síce fuč, no kritika verejnosti sa vrátila. A za všetko môže posledný look, ktorý blondínka predviedla v Smotánke. Na sebe totiž mala teplákovú súpravu, ktorú doladili čižmičkami, oku divákov neulahodil ani jej účes a vizáž. A tak sa do nej opäť pustili.

„To, že ste mama, neznamená, že ste prestali byť žena,” odkázala moderátorke istá Simona. „Tento typ účesu jej nepristane. Dáva efekt napuchnutej tváre,” skonštatovala zas ďalšia žena. „Doma varila, nestíhala, tak sa obula a zabudla sa prezliecť,” smiala sa iná diváčka. No a niekoľko ďalších kritických komentárov smerovalo na spomínanú kombináciu čižiem a súpravy.

Eriku Judínyovú si opäť podali diváci Zdroj: TV MARKÍZA

Lenže, ako to už býva, našli sa aj takí, ktorí Judínyovú podporili a hejterov zniesli pod čiernu zem. „Ľudia, vám nič nie je dobré. Či má róbu a výstrih po kolená, rozparok na sukni až viete kam. Tak teraz má teplákovku. No a čo,” napísala ďalšia dáma s tým, že kto chce, si niečo negatívne nájde vždy a nie je v nikoho kompetencii riešiť, koľko má Erika rokov a aký štýl obliekania preferuje. Koniec-koncov, každý by mal nosiť to, v čom sa cíti dobre.