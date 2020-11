Farmársky duel pod vplyvom alkoholu a potom... Bože, to je trapas!

Monika, ktorá si zo slivovice len trochu odchlipla, sa snažila Evu upozorniť, že to nedopadne dobre. Blondína ju však nepočúvala a pred duelom sa opäť posilnila. Neuniklo to ani pozornosti ostatných farmárskych kolegov. „Keď človek chce zostať na Farme a chce zabojovať, tak si dokáže pred duelom a ráno niečo odpustiť. A to je pre mňa také sklamanie,” povedal na Evinu adresu Lukáš.

Potom prišlo na samotný duel a behanie po kladine v prvej disciplíne naozaj robilo Eve problémy. „Slivovica a chodenie po klade, to nejde spolu,” skonštatoval Vlado. Rovnako Noro zaostávanie za súperkami Xéniou a Katkou pripisoval alkoholu. Samotná duelantka však prehru v disciplíne, pri ktorej v ústach prenášali mlieko do nádoby na druhom konci kladiny, dávala za vinu boľavej nohe.

Neskôr prehrala svojmu tímu druhú disciplínu, keď bola diskvalifikovaná. Dievčatá mali na palci nohy priviazanú šnúrku, ktorá viedla cez drevenú konštrukciu a na jej konci bol krajec chleba. Ten mali za úlohu zjesť. Lenže Eva si ho pridržala kolenom, čo bolo proti pravidlám.

Tretia úloha mala preveriť pamäť farmárok. „S pamäťou je to veľmi ťažké, ale pokiaľ Evička ešte ráno konzumovala, tak samozrejme, že tú pamäť až takú nebude mať, bude spomalená,” komentoval dianie v aréne Vlado. A jeho slová sa aj naplnili. Xénia s Katkou si lepšie pamätali poradie farmárskeho náčinia, a tak vyhrali 3:0.

So súťažou sa museli rozlúčiť Monika a Eva, čo v prvom prípade niesla ťažko Sára a v tom druhom Noro. Ten sa neskôr v spovednici aj vyjadril, že ho dievčatá sklamali tým, že si dali do nosa viac, ako bolo potrebné a neodviedli potrebný výkon.

Ich zlyhanie sa rozoberalo ešte chvíľu po dueli. „Ten duel nie je sranda, tam treba mať čistú hlavu. Ja osobne by som sa bála,” povedala Anička.

Lenže potom už prišli Martin a Evelyn, ktorým mali farmári zahrať pripravené scénky. Svoju šou nazvali Antitalent, no napríklad Michal ako kúzelník či Don Farmeone v podaní Vlada pobavili hospodára aj moderátorku. A rovnako aj ich kolegov.

Horšie to bolo s Kačacím jazerom, ktoré predviedli Xénia, Heňo a Katka. „Ja si myslím, že Xénia po tomto, keď to niekto zbadá v televízore, tak môže zabaliť tanečnú kariéru,” vyhlásil Michal. A rovnako kritická bola aj samotná farmárka. „Nebolo to vtipné, bolo to trápne, bolo to veľmi zlé. Veľmi sa za to budem hanbiť ešte dlho, malo to byť vtipné, nebolo to vtipné,” povedala po vystúpení. „Bol to fakt že trapas,” doplnila ju Katka.

Hoci si Evelyn spočiatku zakrývala oči, v závere amatérskych umelcov trochu upokojila. Nie sú v tom sami. „Jedna vec, ktorú som sa naučila v mojej hereckej kariére: Hanba je súčasťou profesie.”