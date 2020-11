Obrovská rana pre českého herca: Prekonal koronavírus a potom... Covid mu zabil otca!

„Hovoril som si, že som prechladol, klasická viróza. Potom to človeka vezme do nejakých klieští, vyzerá to ako riadne sprostá chrípka, potom nemôžete dýchať, ste ako v sude, keď sa topíte. Nebolo mi vôbec dobre. Myslím, že trošičku viem, ako vyzerá waterboarding,” uviedol Čtvrtníček v podcaste na vlnách Českého rozhlasu, keď sa jeho stav zlepšil. Ako dodal, hoci najprv pociťoval len mierne príznaky, neskôr mal obrovské problémy s dýchaním - a práve tie ho doviedli až na JIS-ku.

Herec Petr Čtvrtníček prišiel o milovaného otca Zdroj: Tv Prima

Kým herec sa z ochorenia dostal, jeho otec to šťastie, bohužiaľ, nemal. Nepomohlo ani to, že sa Čtvrtníček hneď, ako mu koronavírus zistili, izoloval od rodiny. Nakazil sa aj jeho otec, ktorý mal už iné zdravotné ťažkosti a vážnu cukrovku. Keď sa k jeho stavu pridal covid, jeho telo boj nezvládlo. Ako dnes informovali české médiá, po tom, čo dostal koronavírus, ochoreniu podľahol.

Petrovi Čtvrtníčkovi, rodine i blízkym zosnulého vyjadrujeme úprimnú sústrasť.