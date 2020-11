Nehoda slávnej Češky: Preboha, náraz ju vymrštil do hnoja!

PRAHA - Našťastie sa jej nič vážne nestalo... Ale bola to naozaj kuriózna nehoda! Jiřina Bohdalová pri náraze vyletela z auta do kopy zvieracích exkrementov a naspäť do hotela sa vrátila špinavá ako strašidlo, nevábne voňajúca a v roztrhanom oblečení.

V Českej republike vychádza kniha o herečke Jiřine Bohdalovej. Autorovi Petrovi Mackovi sa podarilo do nej zozbierať aj spomienky legendárneho režiséra Václava Vorlíčka (Arabela, Tři oříšky pro Popelku), ktorý bol blízkym priateľom umelkyne.

Václav Vorlíček Zdroj: profimedia.sk

Pred svojou smrťou sa stihol podeliť o naozaj kurióznu príhodu, ktorú Bohdalová zažila. Na začiatku šesťdesiatych rokov nakrúcala film Neděle ve všední den (1962), ktorý režíroval Félix Máriássy. Tomu sa vraj herečka zapáčila, a tak ju pozval na výlet autom.

„Lenže blbec nabúral. Jiřina preletela pri náraze predným sklom toho auta do hnoja. Doslova. Niekde na dedine bol nútený do niečoho naraziť alebo ostro zabrzdiť a vtedy sa ešte nepripútavalo, pásy v autách neboli, takže to Jiřina takto odniesla,” zaspomínal si Vorlíček.

On vtedy sedel s Janou Brejchovou v kaviarni hotela. „A zrazu vidím, ako do dverí vošlo strašidlo. Ženská, potrhané šaty, roztrhané pančuchy, ktoré ťahala za sebou, ako jej ich črepiny vyzliekli. A to bola Bohdalka. Našťastie, v tvári sa jej nič nestalo, bola len obúchaná po tele. Ako letela tým sklom, chránila si tvár rukami, ktoré mala poškriabané,” prezradil režisér českých rozprávok.