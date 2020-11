Len pre silné žalúdky: Na Markíze sa to zvrhlo... Najprv orgie pred kamerami, potom oblizovanie holých bradaviek!

Hoci mal ženatý Vlado iskrivé poznámky a narážky na adresu Evy už dlhšie, kučeravá blondínka odolávala a dušovala sa, že by si so svojím farmárskym kolegom nikdy nezačala. Aby tieto slová dostatočne podčiarkla, dokonca sa prežehnala. Lenže jej hranice ruka v ruke s alkoholom akosi povolili. Počas halloweenskej párty sa vo vírivke strhli poriadne orgie.

Eva s Vladom najprv laškovali, potom prišlo aj k vášnivým bozkom. A temperamentná blondínka sa na druhý deň tvárila, akoby to bola všetko iba jeho vina. Viac ako svoje správanie riešila Vlada a skutočnosť, že má doma manželku. Tá mu, mimochodom, vraj jeden pokusný románik na Farme umožnila.rozprávala dievčatám.

Vlado si Evu najprv ponatieral... Zdroj: TV MARKÍZA

Eva mu na oplátku vyoblizovala bradavku Zdroj: TV MARKÍZA

Po týchto slovách sa zdalo, že ich spoločné radovánky skončia tak rýchlo, ako začali. Lenže farmárov to k sebe evidentne akosi stále ťahá. V opačnom prípade by sa Eva počas bodypaintingu zrejme od Vladislava nenechala tak ochotne natierať po polonahom tele a vzápätí sa dokonca nechala nahovoriť, aby cmúľala jeho holú bradavku, ktorú si potrel jedlou farbou na telo. Hoci sa najprv zdráhala, jeho výzvu napokon prijala. To, čo urobila, však vraj bolo len v rámci srandy.

Nezbedník Vlado to skúšal aj na ostatné dievčatá Zdroj: TV MARKÍZA

„Ja som najprv nechcela, ale hovorím, se*iem na to, je to sranda, tak som mu to zlizla. Ale tak všetci sa smiali, tak si myslím, že to bolo zábavné,” povedala pred kamerou, no zdalo sa, že sa za svoj skutok tak trošku hanbí. A čo Vlado? Ten v lízaní farby ďalej pokračoval sám. Jeho nespratný jazyk na tele si nechtiac užili Anička a Xénia, šokovanej Katke sa na poslednú chvíľu podarilo pred ním našťastie uniknúť. On bol však spokojný. „Bol to vynikajúci večer,” skonštatoval nadšene.