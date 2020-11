Markizácka nevesta Lucia prvýkrát prehovorila o zásahu komanda: Snúbenec je vo väzbe... Urobil iba pár prešľapov!

Začiatkom októbra muži zákona vykonali domové prehliadky v chatovej oblasti Žabí Majer a takisto v byte v Pezinku. Počas akcie zadržali štyri podozrivé osoby a dôkazný materiál, okrem iného aj kryštalické látky a rôzne pomôcky k užívaniu drog.

„Tri zo štyroch zadržaných osôb, jedného muža a dve ženy, už vyšetrovateľ Policajného zboru na základe zabezpečených dôkazov obvinil z obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi. Obvinenému M. D. z Bratislavy, obvinenej L. H. z okresu Prievidza a M. I. z Malinova hrozí v prípade preukázania viny pred súdom trest odňatia slobody na 10 až 15 rokov,” uviedla vtedy vo svojom stanovisku polícia.

Podľa nej mali obvinené osoby zadržiavať, prechovávať a následne prostredníctvom ďalších osôb aj distribuovať omamné látky užívateľom drog na území celého Bratislavského kraja. Z videa zo zásahu je zjavné, že kriminálne komando išlo na absolútnu istotu.

Vykonali prehliadky chatiek v Žabom Majeri, kde sa nachádzala Hlinková, v tom istom momente druhé komando vtrhlo do bytu v Pezinku, kde vypáčilo dvere. Následne sa muži zákona presunuli do útrob príbytku, kde podľa záberov jednu z obvinených zadržali rovno v posteli, pričom okamžite zdvihla ruky nad hlavu. Mimochodom, Hlinkovej snúbenca podľa informácií Topky.sk policajti označujú ako "veľkú rybu" bratislavského drogového biznisu.

Bratislavská kriminálka toho počas zásahu našla skutočne požehnane... Zdroj: Polícia SR

Snúbenci Marek a Lucia skončili po zásahu v putách, kontroverzná markizácka nevesta je však aktuálne na slobode.

Hlinková si momentálne užíva pobyt na slobode, čo sa však o jej partnerovi povedať nedá. Ako sme nedávno informovali, brunetka si na dôkaz lásky nechala dokonca vytetovať jeho iniciály M. D. Novú ozdobu svojho tela ukázala na Instagrame, tam sa najnovšie k celej kauze aj vyjadrila, hoci predtým celú situáciu komentovať nechcela. Aktuálne dala ale svojim sledovateľom možnosť, aby sa jej prostredníctvom sociálnej siete spýtali na všetko, čo ich zaujíma. A ako sa dalo očakávať, reč padla aj na jej Mareka a otázku, či je skutočne "v base".

„Žiaľ, je vo väzbe,” odpovedala, no svojho vyvoleného bránila, čo jej sily stačili. „Je to dobrý človek, čo spravil v živote pár prešľapov. Nikdy nikomu neublížil, rozdával úsmev a miloval celým srdcom. A ako to zvládam? Nemôžem sa opúšťať, nemôžem sa vzdať, musím prečkať ten čas a zatiaľ zamestnávam myseľ. Mám veľa plánov, ako pracovných, tak aj študijných,” uviedla Lucia na adresu svojho snúbenca, ktorého podľa doterajších informácií na slobode ešte nejaký ten čas určite neuvidí...