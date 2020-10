Zuzana Plačková zverejnila prvé FOTO výsledkov 33-tisícovej operácie: Ľudia jej naložili, drsná odpoveď influencerky!

Ako Zuzana avizovala, výsledky zákrokov sa prejavia až o niekoľko týždňov, keď ustúpi masívny opuch tváre. Prisľúbila dokumentovanie svojej premeny i porovnávačku pred a po, no nakoniec aj tak neodolala a svojim priaznivcom sa predsa len ukázala. A to aj napriek tomu, že predtým avizovala, že finálny efekt ešte pre spomínané opuchy nevidno a jej tvár bude v závere vyzerať úplne inak.

Zo záberov, ktoré na svojom Instagrame zverejnila, zostali niektorí zhrození. A to najmä z tvaru jej nosa. Mnohí ju dokonca prirovnali k zosnulej legende Michaleovi Jacksonovi. Temperamentná brunetka však na posmešky a správy zareagovala spôsobom sebe vlastným a hejterom veľmi rýchlo ozrejmila, ako sa celá vec má a aj to, čo si myslí o ich názoroch .

„Prosím vás, nepíšte mi ko**tiny, váš názor na operáciu si nechajte pre seba. Toto nie je final, pochopte, že som v štádiu hojenia a preto počkajte, kým sa to zahojí, a potom môžete súdiť! Určite ma to nezmenilo na nepoznanie. Nedala som si lámať kosti ani sánku ani nič podobné. Keď sa to zahojí, budem to znovu ja, ale krajšia, sviežejšia, bez dvojitej brady. Toto je stále veľký opuch v okolí líc a nosa," odkázala na Instagrame tmavovláska, ktorá si teraz užíva dovolenku v teplúčku.

Takto Zuzana vyzerá po tom, čo absolvovala sériu zákrokov. Zdroj: Instagram Z.P.