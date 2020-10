Tvorcom Oteckov došla trpezlivosť: Po odchode dvoch tehotných povedali DOSŤ!

Diváci si na seriálovú Alicu museli zvykať trochu dlhšie, napokon jej a rovnako aj jej vzťahu so zverolekárom Tomášom (Marek Fašiang) predsa len začali fandiť. Ibaže po niekoľkých mesiacoch sa zopakoval rovnaký scenár ako s Mary. Sympatická brunetka v skutočnom živote otehotnela so svojím manželom Robom Jakabom a dnes už sú z nich pyšní rodičia rozkošnej Agnes.

Mohlo by sa zdať, že úlohe mladej učiteľky osud akosi nepraje. A zrejme aj preto sa tvorcovia rozhodli, že tentokrát urobia veci inak a dve spomínané herečky nenahradia treťou. Namiesto toho do seriálu povolali muža. A to víťaza poslednej série šou Tvoja tvár znie povedome - mladého a nesmierne talentovaného herca Dávida Hartla, čo v piatok oznámili na webe markiza.sk.

Novou tvárou seriálu Oteckovia sa stal šikovný mladý herec Dávid Hartl Zdroj: TV MARKÍZA

„Po tom, čo zo školy nečakane odišla Alica, Tamara chcela učiť sama. To sa však neosvedčilo ani online, ani osobne na hodinách, a tak hľadala ďalej. Po tom, čo sa hlásila aj Tomášova nová známosť z baru, aj skúsená pani učiteľka Fúziková, ktorá pohorela na celej čiare, Tamara nájde nového učiteľa, tentoraz mladého vedátora a youtubera Eda, známeho ako Edo Vševedo,” opísali na stránke seriálu.

Dávid si vraj nakrúcanie s partičkou veselých detí mimoriadne užíva. Zdroj: TV MARKÍZA

A čo na túto príležitosť hovorí samotný Dávid? „Najprv to nebola ponuka, bola to skôr ponuka prísť na kasting. To som neváhal, rád som prišiel. A o to viac som sa tešil, keď to vyšlo. Ale veľa ľudí ma pripravovalo, že pozor, bude to náročné, lebo je tu veľa detí. Ale tie decká sú fantastické, majú odtočené a sú to malí profesionáli. zatiaľ je to veľká zábava, teším sa,” prezradil v rozhovore pre Markízu David, ktorému v novej úlohe držíme palce.