Kultúra bojuje proti koronavírusu: Slovenské národné divadlo dnes odvysiela prvé ONLINE predstavenie!

Autorka na radu dramaturgičky Dariny Abrahámovej nanovo prepísala texty hry s desiatimi postavami na komornú hru pre dve herečky. V réžii Valerie Schulczovej sa predstavia Božidara Turzonovová a Barbora Andrešičová. Inscenácia rozpráva smutno-smiešny príbeh starej mamy a jej vnučky. Mladá žena Vendy je slobodná matka s dieťatkom, o ktorom sa jeho otec nestihol pred svojou smrťou dozvedieť. Babička, intelektuálka, tiež ovdovela a nevládze žiť sama vo svojom dome. Hľadajú nový domov, na ktorý sú obe odkázané. Ich spolužitie zďaleka nie je idylické. Naopak, je plné vzťahových a názorových stretov, ale aj narastajúceho, hlbokého porozumenia.

Podľa režisérky Schulczovej oplýva autorka Sovy dokonalým pozorovacím talentom, vďaka ktorému vytvorila dve hlboké, plastické a mimoriadne rovnocenné postavy babky a vnučky a vsadila ich do silného emotívneho príbehu: "Je výnimočný svojou obyčajnosťou. Žiadny autorský manierizmus. Žiadne zbytočné schválnosti. Čisté situácie. Každý z nás ich dôverne pozná. Esencia rodinných vzťahov a medzigeneračných stretov. Natália však presahuje horizont jednej rodiny. Dotýka sa všeobecného problému schopnosti komunikovať, akceptovať odlišné myslenie a hodnoty."

"Ten text je veľmi živý, je tam veľká osobná skúsenosť Natalie Kocab z jej vlastnej rodiny, ktorú dokázala krásnym spôsobom pretlmočiť do písanej podoby textu," uviedla Schulczová s tým, že hra ponúka tiež veľké herecké príležitosti. "Je to aj režijná príležitosť, pretože keď sa stretnete s dvoma kvalitnými herečkami, tá práca je veľká radosť," priznala režisérka, ktorá hru aj preložila. Novinka v repertoári Činohry SND podľa nej zaujme všetky vekové kategórie divákov: "Každý sa v nej nájde."

"Je tak nesmierne aktuálna, rezonujúca a veľmi hlboko ľudská," komentovala hru Sova Božidara Turzonovová. "Je vidno, že autorka to má zažité, že má k tomu svoju múdrosť a talent, že to je takto spracované," dodala herečka, ktorá si v súvislosti s prvou online premiérou v histórii SND zaspomínala aj na televízne vysielanie inscenácií naživo. "Dnes sa tomu hovorí 'live', hrali sme inscenáciu a diváci ju už pozerali vo svojom televízore, to som zažila, ale ako je to online a čo je to streamovanie, tú technológiu som ešte nezažila, ani neviem ako sa to udeje a netuším, za akých podmienok sa to dostane k divákovi," priznala dlhoročná členka Činohry SND. Podľa hereckej legendy je veľká škoda, že diváci budú môcť sledovať Sovu na laptope či tablete, a nie v divadelnom hľadisku: "Je to síce škoda, no ale nedá sa nič robiť, žijeme v takom čase."