Vzbura v divadle: České herečky odmietli ísť na javisko… Kvôli nákaze!

Situácia u našich západných susedov bola ešte donedávna vážna. Denné čísla nakazených sa šplhali veľmi vysoko. Aktuálne sa však stav dostal pod kontrolu a divadlá opäť začínajú skúšať svoje hry. Aj muzikál na pesničky Waldemara Matušku Láska nebeská začína naberať kontúry. Až na jeden detail.

Jedna z hlavných postáv, bez ktorej sa muzikál nezaobíde, sa stále neskúša. Všetky tri jej predstaviteľky, ktoré sa navzájom alternujú - Naďa Konvalinková, Dana Syslová, Hanka Křížková - sa boja koronavírusu a odmietajú vstúpiť na javisko Divadla Broadway.

No je pravdou, že prvé dve z menovaných majú na to pádny dôvod. Patria do rizikovej skupiny, navyše Syslová má za sebou ťažký boj s rakovinou. No a posledná z nich má síce koronavírus za sebou, no následky stále pretrvávajú. A hoci test už ukazoval negatívny výsledok, na pľúcach jej nakoniec diagnostikovali akútnu bronchitídu.

„Užívam antibiotiká. Nikto sa mi nemôže diviť, že nechcem do spoločnosti ľudí. A dievčatám sa tiež nikto nemôže diviť, že sa boja. My to ale všetko doženieme, veď sa na muzikál všetci veľmi tešíme,“ povedala pre Aha! Křížková a dodala: „A čo je viac ako zdravie? Nič.“ No režisér Zdeněk Zelenka sa toho trochu obáva.

Muzikál má mať totiž premiéru už koncom januára a postava, ktorú stvárňujú tieto tri herečky, je natoľko dôležitá, že z javiska prakticky ani nezíde. „Našťastie skúšky natáčame na mobil, takže ich môžu dámy sledovať na interných webových stránkach muzikálu. Vraj im to bohato stačí,“ dodal Zelenka.