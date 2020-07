Ostrieľaná profesionálka Božidara Turzonovová: Totálne sa opustila... Som zlá herečka, končím s kariérou!

Božidara Turzonovová je už na hereckej scéne niekoľko rokov a na svojom konte má rozličné úlohy. Okrem toho, že hráva v divadle, filmoch či seriáloch, je tiež pedagogičkou a odovzdáva svoje skúsenosti ďalším generáciám hercov. Medzi jej študentov pred rokmi patrili aj Števo Martinovič, Mišo Kubovčík či Táňa Pauhofová. Práve prvý z menovaných sa vrátil v spomienkach na svoje prvé stretnutie na škole s Dačou.

Bol vtedy v prvom ročníku a s ďalšími spolužiakmi úplne vystresovaní z toho, akí budú ich pedagógovia. Učili ich také mená ako Marián Geišberg, František Kovár aj spomínaná Božidara. Práve stretnutie s ňou zabilo nervozitu v prvákoch. „Ako sme tam teda tí prváčikovia sedeli, tak tí pedagógovia prišli a Dača bola zlatá, lebo vtedy skúšala niečo s Polákom, myslím, že Krcheň nesmrteľný na Malej scéne,“ rozrozprával sa Martinovič.

„Ona prišla a my, že dobrý deň pani Turzonovová, lebo sme boli celí vystresovaní. A ona, že: ‚Pokojne si sadnite, ja nič neviem, ja som zlá herečka, ja nič neviem.‘ Vlastne prežívala tú skúšku. ‚Veď ja som mala zahrať, že som vzrušená a že mám v ústach takú bylinu, mi dal ten Polák a nakoniec to on zahral lepšie než ja. Ja končím žiaci, vzdávam sa, ja končím s kariérou!‘ Upokojilo nás to. Bolo to oslobodzujúce,“ zaspomínal si Števo na to, že aj také ostrieľané herečky majú svoje slabé chvíľky.