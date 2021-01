Detaily svadby Dominiky Starej: Meno ženícha a dátum svadby sa snažila utajiť, ale… Plačková ju natrela!

ŠAMORÍN - Už je to vonku! Exsuperstaristka Dominika Stará (27) sa na sociálnych sieťach netají tým, že chystá svadbu. Svojich fanúšikov informovala o zásnubách a pravidelne sa s nimi delí aj o radosti z príprav svojho veľkého dňa. Dve zásadné informácie si však stráži - meno ženícha a dátum obradu. A doposiaľ sa jej to aj darilo tajiť, lenže... Potom poslala pozvánku Zuzane Plačkovej (29). Teraz to vie celé Slovensko!

Krásna novinka slovenskej speváčky: Povedala áno!

Len zopár mesiacov stačilo Dominike Starej a jej priateľovi na to, aby zistili, že chcú spolu stráviť celý život. Už začiatkom roka 2020 nám speváčka prezradila, že sa chcú brať. No k oficiálnym zásnubám prišlo až v júli. No a potom pandémia, neustále meniace sa pravidlá našej vlády, lockdowny...

Blondínka napriek tomu plánovala veľký deň presne podľa svojich predstáv. A čoskoro by svojmu vyvolenému mala povedať áno. Tomu nasvedčovali aj posledné príspevky, o ktoré sa so svojimi fanúšikmi delila na sociálnej sieti Instagram. Svadobné šaty má už doma, dokonca priblížila, že sa svadba bude konať v januári.

Jedine meno ženícha a konkrétny dátum si budúca nevesta nechávala pre seba. Aspoň to málo sa snažila pred verejnosťou utajiť. Lenže... Potom poslala pozvánku Zuzane Plačkovej. A tá sa o svoju radosť zo svadobného oznámenia podelila so 700 tisícami svojich sledovateľov. No a teraz to vie už celé Slovensko!

My rešpektujeme, že Dominika nechce, aby sa vedelo, kedy a komu povie svoje áno, preto sme sa rozhodli tieto údaje na Plačkovej zábere zakryť. Prezradíme len, že svadba sa bude konať ešte počas lockdownu a speváčkin budúci manžel sa volá Michal. Dvojici prajeme všetko dobré na spoločnej ceste životom!