Výnimka na pohrebe Lučanského: Dominika Stará vytočená… TOTO ma už fakt nebaví!

BRATISLAVA - V uplynulých dňoch sa o smrti policajného exprezidenta Milana Lučanského (†51) popísalo mnoho. V piatok sa v obci Štrba pri Poprade konala posledná rozlúčka so zosnulým generálom, ktorej sa zúčastnilo približne 500 ľudí. A to vytočilo exsuperstaristku Dominiku Starú (27). Takéto výnimky ju už nebavia!

Dominika Stará sa totiž už čoskoro bude vydávať a ako tvrdí, bojí sa, či kvôli stále prísnejším opatreniam bude môcť mať na obrade aspoň svojich rodičov. Preto ju udelená výnimka na pohreb policajného exprezidenta vytočila. Deň pred poslednou rozlúčkou so zosnulým generálom, preto zverejnila rozzúrený status.

„Ľudia drahí, mám otázku. Práve som sa dočítala, že na pohrebe človeka, ktorý bol obvinený z trestného činu a spáchal samovraždu, môže byť viac ako 6 ľudí, pretože, citujem: ‚dostal výnimku‘. Okej... Evidentne nie všetci sme si rovní, keďže ja sa klepem, aby na mojom svadobnom obrade mohli byť prítomní moji rodičia, pretože som ich jediná dcéra a toto je naozaj veľká udalosť pre nás všetkých,“ zverila sa na sociálnej sieti.

„A tak sa pýtam... Na koho sa obrátiť, aby som dostala takúto výnimku aj ja, obyčajná občanka Slovenskej republiky? A podotýkam, že riešim iba svadobný obrad, nie hostinu, aj to vo veľkom kostole, v ktorom sú 2-metrové rozostupy, rúško a negatívny test samozrejmosťou. Lebo tieto ‚výnimky‘ ma už fakt nebavia. A viem, že nie som jediná,“ napísala rozčarovaná Stará.

VIDEO Milana Lučanského pochovali: Prišli stovky ľudí! Rodina v slzách, lúčil sa aj Kaliňák a Harabin

Dominika kvôli opatreniam musela svoju svadbu už viackrát preplánovať. Pôvodne si so svojím snúbencom mala povedať áno na jar, no so stále prísnejšími pravidlami sa nakoniec rozhodli všetko zmeniť a povedať si áno v zime. Osud a slovenská vláda však rozhodli, že sľub vernosti si budúci manželia zložia ešte počas celoslovenského lockdownu.

A tak je otázne, či budú môcť mať na svadbe aspoň svojich rodičov. Pohľad na to, že na poslednú rozlúčku s Milanom Lučanským prišlo v piatok približne 500 ľudí, ju preto pochopiteľne nepotešil. Veríme však, že aj napriek skromnejšej účasti si Dominika a jej budúci pán manžel svoj veľký deň naplno užijú.