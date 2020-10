FOTO Kramár v Inkognite v slnečných okuliaroch: Oko mal celé krvavé... Operácia!

BRATISLAVA - Niektoré známe tváre nosia slnečné okuliare pred kamerami ako súčasť svojho imidžu. No potom sú tu také, ktoré po nich siahajú kvôli zdravotným problémom. K nim patrí aj herec Maroš Kramár (61). Vo včerajšom Inkognite sa totiž objavil s čiernymi okuliarmi na očiach - bol totiž po operácii oka!

Diváci televízie Joj si včera večer mali možnosť pozrieť ďalšiu časť obľúbenej šou Inkognito. Prekvapením hneď z úvodu bolo, že jeden z hádačov, Maroš Kramár, mal na očiach čierne slnečné okuliare. A nezostali bez povšimnutia. Moderátor relácie Vlado Voštinár na ne hneď upozornil. A z jeho slov bolo hneď jasné, že ich herec nemá len tak pre parádu.

„Stále oko zle?“ opýtal sa moderátor. „Ešte trošku, ale už je to dobré...“ povedal Kramár. „Nemáš stále dobre to oko? Aby sme teda divákom povedali, prečo máš slnečné okuliare, nie je to machrovačka,“ zopakoval svoju otázku Voštinár, aby sa ozrejmil dôvod módneho doplnku. „Ešte je trošku také krvavé, tak aby sme nestrašili divákov, tak si dám okuliare a cez tie okuliare ja viem hneď všetko,“ zahlásil známy Slovák.

Maroš Kramár sedel včera večer v Inkognite s čiernymi slnečnými okuliarmi na očiach. Zdroj: TV JOJ

Od nášho zdroja sa nám podarilo zistiť, že herec v uplynulých dňoch absolvoval operáciu oka. Čo bolo jej dôvodom, sa nám nepodarilo zistiť. Kramára sme kontaktovali, no na našu otázku neodpovedal. My mu teda aspoň takto na diaľku prajeme skoré uzdravenie!

Vidno, že ľavé oko má Maroš Kramár ešte krvavé. Zdroj: TV JOJ

Maroš Kramár si zrejme aj kvôli reflektorom v štúdiu nasadil čierne slnečné okuliare. Zdroj: TV JOJ