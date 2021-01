Stalo sa to zas: Najprv posteľové scény s Kramárom a potom... Tehotenstvo!

Minulý rok sa pred kamerami udiala rošáda v posteli Maroša Kramára. Tehotnú Veroniku Arichtevu v seriáli Slunečná nahradila mladšia Eva Josefíková a výmenu urobili tvorcovia trochu netradične. Proste sa slovenský herec ráno prebudil vedľa inej ženy.

Veronika Arichteva Zdroj: Tv Prima

Lenže aktuálne sa tvorcovia pasujú s rovnakým "problémom". Maroš Kramár akoby zafungoval ako taký bocian, čo nosí deti., Tehotná je totiž už aj Josefíková. „Bolo fajn, že tehotenstvo bolo pripravené už od Verči Arichtevy a moje brucho rástlo skryté pod tým molitanovým, ktoré mi vypchávali v kostymérni. Priznám sa, že práve toto dlho pomáhalo udržať moje skutočné tehotenstvo v tajnosti,” uviedla herečka.

A čo na to Maroš? „Som rád, že prinášam to šťastie, aj keď neviem, či na tom mám zásluhu. Ale vážne. Som rád, keď sa to podarí. Keď na svet prichádza nový život, tak je to vždy pekné,” povedal pre portál Život v Česku.

Zdroj: Tv Prima