Utajený ŠKANDÁL v divadle: Vajda (65) dal výpoveď na zdrape papiera… Vrátnika priviazal o stoličku vlastným opaskom!

Dnes by sa podobný čin zrejme nepodarilo utajiť. V minulosti však neboli sociálne siete a informácie sa posúvali len veľmi pomaly. Preto sa široká verejnosť dozvedela o Vajdovom búrlivom odchode z divadla až včera , keď to sám prezradil v šou 2na1. Teda... Najprv ho natrel kolega Maroš Kramár - ten totiž pred kamerami túto pikošku nadhodil. No a Jozefovi už nezostávalo nič iné, len sa priznať.

„Sedel som s kolegom a ten mi hovorí: ‚Ty len stále vyprávaš, že im niečo povieš, ty stále len trepeš, ty nič neurobíš, ty to necháš tak.‘ Ja hovorím: ‚Čo?‘ Prišiel som do divadla, tam vrátnik na vrátnici: ‚Ja vás nemôžem pustiť do divadla, sú 4 hodiny ráno.‘ ‚Okamžite!‘ Som rozkopol dvere, priviazal som ho svojim opaskom o stoličku... Hovorím: ‚Kde máš nejaký papier?!“ začal rozprávať Vajda.

Na stene na vrátnici visel mesačný rozpis. Ten Vajda strhol a na zadnú stranu, podľa vlastných slov, napísal svoju výpoveď. „Do tohto vy**baného divadla už v živote nevstúpim a svoje dôvody oznámim šéfovi. A to som napísal s veľkým Š,“ opísal herec. Čerešničkou na tom všetkom bolo, že vrátnika nechal zviazaného a odišiel. „Toho odviazali ráno. Ked sa menila služba. Ešte som mu aj zvyšok toho papiera napchal do úst. Chudák, ale on ešte dlho žil potom,“ zahlásil so smiechom.

Jozef Vajda v šou 2na1 priznal, ako dal v minulosti výpoveď v divadle. Zdroj: TV MARKÍZA

„Na štvrtý deň bol zájazd do Dunajskej Stredy. Autobus stál na našom parkovisku a zrazu všetci sedeli v autobuse, bol odchod 16:00. A hovorili (potom som to počul z ich úst): Stále nikde, nejde... Ževraj v diaľke sa objavila malá čierna bodka. A Machata hovorí: ‚Je to on, je to Vajda! Je to on. Ticho všetci!“ opísal situáciu herec.

„Sedeli všetci, ticho, ja som nastúpil. Dvere sa zavreli, sadol som si na prvé miesto, lebo to bolo voľné v predu. Autobus sa pohol. A Dušan Jamrich ako riaditeľ divadla hovorí: ‚No, čo bude s tou výpovedičkou? A ja hovorím: ‚Prepáč, Dufan, ja som povedal, že do tohto vy**baného divadla v živote nevstúpim, v Dunajskej Strede môžem hrať!“ dodal Vajda a celá sála vybuchla od smiechu. Nuž, zdá sa, že herec vedel byť v minulosti veľkým búrlivákom.