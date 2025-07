Dušan Jamrich (78) priznal zdravotné problémy: Utajený BOJ S RAKOVINOU!

Dušan Jamrich na tlačovej konferencii k hre Duchovia sú tiež len ľudia. (Zdroj: TASR)

BRATISLAVA - Známy slovenský herec Dušan Jamrich (78) sa pred časom utiahol do úzadia. A až na tlačovej konferencii k novej inscenácii, ktorou hlási svoj návrat na divadelné dosky, odhalil, že v úplnej tichosti bojoval s rakovinou. Má za sebou 7 mesiacov náročnej liečby!

Svoje zdravotné problémy herec odhalil ešte v júni na tlačovej konferencii k novej divadelnej hre Slovenského národného divadla Duchovia sú tiež len ľudia. Práve s ňou sa Jamrich po dlhých 7 mesiacoch vrátil na dosky, ktoré znamenajú svet.

„Veľmi som sa tešil do divadla, že si konečne niečo zahrám. Dostala sa mi do rúk táto hra, ktorá bola presne o tom, čo som sedem mesiacov zažíval - rakovina prostaty, necitlivosť chodidiel, polyneuropatia a tak ďalej. Najťažšie bolo nájsť miesta s humorom, ale to sa vďaka režisérke a mojim partnerom podarilo,“ šokoval svojou otvorenostou herec, ktorý si inak svoje súkromie prísne stráži.

Pre týždenník Život potom prezradil trochu viac. Aj to, že je už, našťastie, opäť zdravý. „Zistilo sa to z krvi. Liečbu som prežíval v poriadku, dalo sa to zvládnuť. Podstúpil som iba chemoterapiu. Našťastie som sa z toho dostal,“ priznal Jamrich. A vyjadril vďaku všetkým, ktorí sa oňho v náročnom období starali. „Na Klenovej sa o mňa veľmi dobre starali. Doktor Godál, profesor Pechan, doktorka Havránková aj lekárka Švoňavská, ktorá vyzerá, že má šestnásť rokov, ale má 33 rokov,“ dodal.

Dušana Jamricha museli počas kláňačky na premiére inscenácie Duchovia sú tiež len ľudia kolegovia pridržiavať. (Zdroj: Facebook/Slovenské národné divadlo)