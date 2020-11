Mladý Vajda v miniplavkách: Ach, aké retro!

BRATISLAVA - Jozef Vajda patrí k váženým členom súboru SND. Tento rok oslávil 65 rokov. No s televíziou Joj sa podelil o záber z minulosti a... Pozrite na to retro!

Jozef Vajda je dnes už starým otcom, no v minulosti patril k žiadaným partiám slovenského šoubiznisu. Na jeho sympatickú tvár a vypracované telo leteli aj oveľa mladšie ročníky. Dôkazom môže byť napríklad vzťah so Zuzanou Belohorcovou, ktorá je o 21 rokov mladšia.

No fotografia, ktorú zverejnil portál televízie Joj, je datovaná ešte viac do minulosti. Herec sa na nej chváli pekne vypracovaným telom, no je to riadne retro. Veď len pozrite na tie plavky!