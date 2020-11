Predposledné kolo jojkárskej Zlatej masky: Tieto 3 postupujú do finále a… Uff, Pyco verejne urazil Celeste!

Už o týždeň na obrazovkách Jojky prebehne veľké finále šou Zlatá maska. Včera si diváci mohli pozrieť predposledné kolo. Svoje sily si v ňom zmerali 4 masky - Bubák, Robot, Chobotnička a Páv. No a práve počas vystúpenia poslednej z menovaných nastal moment, ktorý vyvolal najviac rozruchu. Hosťujúca detektívka Celeste Buckingham mala vysloviť svoj tip.

„Chlapci, vám sa podarilo uraziť asi každého v tomto šoubiznise. Držím vám palce do budúcnosti. No oproti chalanom mám taký docela slušný tip. Lebo musím zachovať svoju kariéru, aj som mladšia, potrebujem ešte pracovať. Takže...“ zahlásila 25-ročná speváčka, na čo moderátor Martin Pyco Rausch zareagoval pomerne šokujúco. No svojou hláškou zrejme prekvapil aj samého seba.

Martin Pyco Rausch svojimi slovami Celeste Buckingham šokoval. Zdroj: TV JOJ

Páv si Celeste zastal a zahnal sa po drzom moderátorovi. Zdroj: TV JOJ

„Ale nevyzeráš!“ zahlásil Pyco, čím naznačil, že Celeste vyzerá staršie. „Ak sa nám podarilo akože niekoho uraziť, aj keď to bolo láskavé, tak Pyco to prekonal,“ zareagoval hneď Hudák a pridal sa Prachař: „Cenu OTO sa urážku roka vyhráva...“ Moderátor sa však prekérnu situáciu snažil zachrániť. „Ja som povedal, že nevyzeráš, že chceš zahodiť svoju kariéru... Čo si ty zle pochopila zase?“ dodal rýchlo Rausch.

V závere kola prítomní diváci a detektívy rozhodovali o tom, ktoré tri masky postúpia do veľkého finále a ktorá z nich tesne pred vyvrcholením projektu odhalí svoju identitu. Masku dole musela dať Chobotnička. Jej meno sa však nepodarilo uhádnuť nikomu z porotcov. Pod kostýmom sa totiž skrývala česká speváčka Ilona Csáková.

Do veľkého finále tak postúpili Bubák, Robot a Páv.

Pod maskou Chobotničky sa skrývala Ilona Csáková. Zdroj: TV JOJ

Kompletné tipy porotcov:

Bubák:

Libor Bouček - Nela Pocisková

Celeste Buckingham - Alexandra Okálová

Jakub Prachař - Zuzana Norisová

Michal Hudák - Barbora Švidraňová

Zdroj: TV JOJ

Robot:

Libor Bouček - Roman Šebrle

Celeste Buckingham - Martin Císar

Jakub Prachař - Ondřej Ruml

Michal Hudák - Miro Šmajda

Zdroj: TV JOJ

Chobotnička:

Libor Bouček - Ivana Korolová

Celeste Buckingham - Tonya Graves

Jakub Prachař - Lucie Bílá

Michal Hudák - Jitka Čvančarová

Zdroj: TV JOJ

Páv:

Libor Bouček - Marcel Merčiak

Celeste Buckingham - Richard Lintner

Jakub Prachař - Ján Jackuliak

Michal Hudák - Juraj Bača

Zdroj: TV JOJ