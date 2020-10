Tajomstvo vzťahu známych slovenských manželov: Uff… Po tejto skúsenosti si museli dať 8 rokov pauzu!

BRATISLAVA - Obľúbená slovenská herečka Zuzana Kubovčíková Šebová (38) a jej manžel, komik Michal Kubovčík (40), tvoria pár snáď od nepamäti. Málokto však vie, ako vyzeralo ich prvé stretnutie. Prebehlo priamo na televíznych obrazovkách a rozhodne to nebolo nič príjemné. Po tejto skúsenosti si dvojica musela dať 8 rokov pauzu!

Známi slovenskí manželia si na svoje prvé stretnutie zaspomínali v markizáckej relácii 2na1. S príbehom, ako sa prvýkrát stretli, prišiel ako prvý Michal Kubovčík. Bolo to pred dlhými 13 rokmi keď na obrazovkách modro-žltej televízie ešte hviezdil rodinný seriál Ordinácia v ružovej záhrade. Práve tam si obaja zahrali menšie postavy.

„Pamätám si to úplne presne. Bolo to nakrúcanie seriálu Ordinácia v ružovej záhrade, kde som hral záchranára a ona rodila dieťa Mirovi Nogovi,“ prezradil Kubovčík, ktorý v scéne kontroloval čerstvú mamičku Šebovú. Jeho prvé pohľady tak, pochopiteľne, mierili rovno medzi jej nohy. „To bolo moje prvé stretnutie so Zuzkou,“ opísal Michal.

Michal Kubovčík a Zuzana Šebová sa prvýkrát stretli pri natáčaní seriálu Ordinácia v ružovej záhrade. Zdroj: TV MARKÍZA

V tomto momente však povestná iskra medzi manželmi nepreskočila. Keďže ich zoznámenie nebolo práve ideálne, museli si dať zopár rokov pauzu. „Keďže my sme začali naozaj, že naplno, tak potom sme si dali pauzu, nejakých 8 rokov, aby si už nespájal tvár so zvyškom a...“ opísala s humorom sebe vlastným Šebová, ktorá je dnes nielen manželkou Michala Kubovčíka, ale aj mamou ich spoločného syna Rudka.