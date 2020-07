Chaos a panika na javisku: Michal Kubovčík zachraňoval kolegyňu... Zlomila si nohu počas predstavenia!

Kto vraví, že profesia herca je bezpečná? Aj im sa môže pritrafiť pracovný úraz a to je aj prípad Ivany Kuxovej. Tá si totiž rovno počas predstavenia pred desiatkami divákov zlomila nohu. Ešteže vtedy hosťoval duchaprítomný kolega Michal Kubovčík, ktorý sa vo voľnom čase zaujíma o záchranárstvo. Práve on bol hosťom v novom Marakua Passion podcaste Števa Martinoviča a Michaely Majerníkovej, kde si na tento moment herci zaspomínali.

„Nastala taká situácia, my sme s Miškom hosťovali v národnom divadle v predstavení Večer trojkráľový a tam sa stal taký úraz, že Ivanka Kuxová si zadrela opätok do takej škáry a zlomila si nohu priamo počas predstavenia,“ začal Števo, ktorý ešte pokračoval.

Michal Kubovčík bol hosťom podcastu Števa Martinoviča a Michaely Majerníkovej. Zdroj: Instagram

„Neviem, či si viete predstaviť 15 hercov sa na to pozeralo, že ako asi reagovali. Bola to hystéria a v zákulisí vznikla nová hra na tému Zachráň sa, kto môžeš, povedz, čo cítiš, povedz všetky monológy všetkých hier, len sa nevenuj Ivanke. Čiže každý dal čo si o tom myslí, čo cíti a jediný Miško, to si pamätám, to bolo ako z filmu, tam sa zastavil čas a jediný Miško zachoval ten pokoj a hneď bol Ivanke naporúdzi a celé to ošéfoval. V podstate herec, ktorý hral v tom momente, my dvaja sme tam hrali najmenšie postavy, tak zohral hlavnú úlohu v tom celom a vlastne Ivanke reálne pomohol, pretože ostatní, vrátane mňa, sme riešili niečo úplne iné,“ vychvaľoval svojho kolegu Martinovič.

K situácii sa vyjadril aj samotný Kubovčík, ktorý už v minulosti spolupracoval s raperom Strapom na skladbe, ktorou sa snažili dať ľuďom do povedomia dôležitosť prvej pomoci. „Tam sa paralelne udiali dve komické situácie. Nie všetci vedeli, že Ivane sa toto stalo a na javisku pokračovalo to predstavenie. My so Števkom sme boli ako takí vojvodovi pobočníci a mali sme zatýkať dvojmetrového Milana Bahúla. A mali sme také texty, že poznáme vás, ste to vy, poďte s nami, nevzpierajte sa a mali sme ho nasilu odtiahnuť. No a ja som sa staral o Ivanku, Števo zatýkal Milana Bahúla sám, ale hovoril stále v množnom čísle: „Pozrite sa na nás, nevzpierajte sa nám!“ A Milan kukal,“ zaspomínal si manžel herečky Zuzky Šebovej.

Stano Sojka z Hornej Dolnej v skutočnosti nie je taký moták a jeho predstaviteľ by dokázal aj zachrániť život. Zdroj: TV MARKÍZA

Števo Martinovič bol vtedy z celej situácie taký vykoľajený, že sa nedokázal okamžite prepnúť do módu jednotného čísla. Celú komicko-tragickú situáciu napokon uťal Robo Roth, ktorý oznámil divákom, že predstavenie musia prerušiť pre zranenie kolegyne. Keď po Ivanu prišla sanitka, nastala tá druhá spomínaná situácia. Čakal na nich totiž Emil Horváth v baletnej sukničke a pančuchách, ktoré mal na sebe kvôli predstaveniu a záchranári mali na chvíľu zrejme pocit, že asi prišli po tohto „blázna“. Napokon však všetko dobre dopadlo a ako podotkol Kubovčík, Ivana to nieže rozchodila, ale až prechodila.