Studená sprcha pre slovenskú herečku: Vytočila novú hviezdu... Opľula ju pred celým štábom!

V obľúbenom seriáli získala najnovšie epizódnu úlohu ťava. Hoci sa herci na spoluprácu s exotickým tvorom tešili, Danu Gudabovú radosť veľmi rýchlo prešla. Keď vyšla z maskérne, zviera ju opľulo a vylepšilo herečke čerstvý mejkap. Podľa majiteľa Aliho, ktorý dohliadal na celé nakrúcanie, túto situáciu spôsobili práve líčidlá alebo parfém, ktoré ťave prekážali. O krušné chvíle sa zvieratko postaralo aj Michalovi Kubovčíkovi.

Herečka Dana Gudabová schytala pľuvanec od ťavy. Zdroj: TV MARKÍZA

V tomto prípade však štvornohému hercovi neprekážalo nič. Práve naopak. Zapáčila sa mu policajná čiapka, ktorá ho zaujala až natoľko, že sa ju pokúsil zjesť. „Ale keďže Mišo je výborný herec a nedal sa touto zmenou vykolajiť, uhral to s prehľadom a humorom jemu vlastným a nakoniec sa to aj zakomponovalo do príbehu. Vtedy sa naozaj celý štáb nezdržal a vybuchol do smiechu,“ dozvedeli sme sa zo zákulisia nakrúcania.

Michal Kubovčík takmer prišiel o svoju obľúbenú čiapku. Zdroj: TV MARKÍZA

S ťavou sa napokon skamarátil. Zdroj: TV MARKÍZA

No a keďže sa kolektív Hornej Dolnej rozhodol túto vtipnú vsuvku využiť aj v seriáli, ako to dopadlo, si môžete pozrieť na vlastné oči v dnešnej epizóde Hornej Dolnej!