Adelu Vinczeovú dobehla korona: Už to psychicky nezvláda!

Manželia Viktor a Adela Vicnzeovci privítali u seba doma štáb relácie Markíza Backstage. A redaktorku samozrejme zaujímalo, ako prežívajú korona časy.

„Tá prvá fáza, keď sa všetko zrušilo, viem, že pre veľa ľudí to bolo zložité, pre mňa osobne to bolo super, že som si oddýchla, diár neexistoval...,” pochvaľovala si moderátorka, že si konečne oddýchla, venovala sa vareniu a leňošeniu. Lenže všetko dobré raz skončí. „Teraz je tá druhá fáza, keď všetko, čo sme nerobili, nás dobehlo aj s tým, čo už bolo dopredu naplánované na toto obdobie, takže teraz je toho dvoj- až trojnásobne viac. Plus musíme všetkých posielať na testy, všetky tie výroby ošetrovať bezpečnostne, takže je to ultra komplikované teraz,” povedala blondínka.

Zdroj: TV MARKÍZA

Pre mnohé páry bolo obdobie karantény náročné, pretože neboli zvyknuté byť spolu tak dlho. Viktor tvrdí, že u nich sa až tak veľa nezmenilo, keďže spolu trávili veľa času aj predtým a bolo im spolu dobre. Adela však priznáva, že predsa len ukázala svojmu manželovi aj svoju inú tvár. „Viktor teraz zisťuje, s kým žije, až v tej druhej fáze, keď mám pocit, že mám také zľahka preťaženie a mám raz za týždeň taký, by som povedala, že psychický prepad, takže zisťuje také nové verzie mňa,” prezradila s tým, že jej polovička to ale zvláda s trpezlivosťou a úsmevom.

A tiež sa ju snaží odbremeniť od niektorých domácich povinností. „Ja sa vždy snažím pri všetkom tom strese udržiavať doma poriadok, že keď prídem z toho ťažkého dňa domov, aby ma nečakal ešte neporiadok. Teraz to už prestávam zvládať. Ale dnes bolo upratané, keď som prišla domov. To bolo veľmi milé,” pochválila svojho životného partnera.