Leoš Mareš zverejnil krásny záber s manžekou: Fanúšikovia vo vytržení... Monika je tehotná?!

PRAHA - O tom, že Leoš Mareš (44) a jeho Monika /45) sú pre seba stvorení, niet žiadnych pochýb. Najpopulárnejší český moderátor pokľakol ešte v októbri 2017, vo februári nasledujúceho roka sa dvojica v tichosti vzala, pričom pri obrade boli prítomní len rodičia a svedkovia. Medzi prominentnými manželmi to perfektne klape a, čo si budeme hovoriť, ich vzťahu chýba už len posledné spečatenie lásky - spoločný potomok....

Posledný spoločný záber so svojou láskou dal chrobáka do hlavy mnohým ich priaznivcom. Okrem toho, že nejde o žiadnu vymódenú umelú foto a dvojica na nej vyzerá ako "obyčajný" zamilovaný párik, niektorí fanúšikovia sa pozastavili nad vzhľadom krásnej Moniky. Sympatická brunetka na snímke doslova žiari, a to i napriek tomu, že na tvári nemá ani gram mejkapu a reč nemôže byť ani o zvyčajne dokonale upravených vlasoch.

Na základe tejto fotografie mnohí fanúšikovia špekulujú o tom, že je Monika Marešová v očakávaní Zdroj: Instagram L.M.

Atraktívna Češka nič z toho vôbec nepotrebuje, najväčšou ozdobou jej tváre sú iskriace oči a šťastný usmev. No a práve to vyvolalo pod príspevkom diskusie o tom, či náhodou nie je tehotná. „Úplne by som povedala, že niečo očakávate," napísala Pavla, rovnaký prvý dojem nadobudli aj mnohí ďalší. Leoš sa však k týmto poznámkam vôbec nevyjadril, a tak si na odpoveď budeme zrejme musieť ešte nejaký ten čas počkať...