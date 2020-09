JOJ-ka odhalila ďalšiu masku: Obrovský trapas... Verešová s Bohdalovou nespoznali obrovskú českú hviezdu!

BRATISLAVA - Za nami je už štvrtá epizóda jojkárskej šou Zlatá maska, kde svoju identitu odhalila ďalšia osobnosť. Toto kolo bolo posledným pre kostým Pandy. Pod ním sa skrývala česká hviezda obrovských rozmerov a povedali by ste si, že meno tohto muža nepozná len málokto. Lenže potom prišla šokujúca reakcia Jiřiny Bohdalovej a Andrey Verešovej!

Panda na pódium nastúpila ako druhá v poradí, tentokrát s hitom Deti stratenej generácie od rapera Rytmusa. Porotcovia po tomto vystúpení tipovali niekoľko rôznych mien, Jiřina Bohdalová bola najprv skalopevne presvedčená, že pod maskou sa skrýva moderátor Matej Sajfa Cifra. Potom padli záverečné tipy: Xindl X, raper Boki, Majk Spirit a Ivan Vodochodský. Lenže nikto z porotcov sa netrafil.

V závere šou sa do ohrozenia dostali Panda a Zmrzlina, ukázať svoju tvár musel štýlový medveď. No a aké bolo prekvapenie všetkých prítomných, keď vypadnutý súťažiaci sňal "hlavu" a ukázalo sa, že pod maskou sa celý čas nachádzal zápasník Karlos "Terminátor" Vémola. Záber na divákov hovoril za všetko, detektívi Michal Hudák a Jakub Prachař neverili vlastným očiam.

Pod kostýmom Pandy sa skrýval Karlos Vémola Zdroj: TV JOJ

O poriadny trapas sa v momente odhalenia postarala Andrea Verešová. „Attila, nie? Attila? Ako sa volá?” pýtala sa svojho kolegu Michala Hudáka, ktorý jej to rýchlo ozrejmil. Ešte viac zmätená ale bola Jiřina Bohdalová. Tá totiž pri pohľade na stavaného bojovníka absolútne netušila, kto to je.

Jiřina Bohdalová vôbec netušila, na koho sa práve díva Zdroj: TV JOJ

Karlosa však jej reakcia nijako neurazila. Keď sa ho pýtali, na čo z účinkovania v šou bude spomínať najradšej, mal v tom jasno a zaradil tam aj spomínaný moment. „Na aplauz publika, tipy porotcov a reakciu pani Bohdalovej, ktorá podľa mňa doteraz netuší, kto som a dúfam, že vďaka mne začne pozerať aj bojové umenie a že sa nám ju podarí pozvať na nejaký náš event. To by ma veľmi potešilo. To je taká jedna z mojich nových úloh,” povedal Karlos.

Kompletné tipy porotcov:

ROBOT:

Michal Hudák - Václav Noid Bárta

Jakub Prachař - David Gránsky

Andrea Verešová - Michal David

Jiřina Bohdalová - Jan Maxián

Zdroj: TV JOJ

PANDA:

Michal Hudák - Xindl X

Jakub Prachař - Boki

Andrea Verešová - Majk Spirit

Jiřina Bohdalová - Ivan Vodochodský

Zdroj: TV JOJ

BUBÁK:

Michal Hudák - Alena Heribanová

Jakub Prachař - Barbara Haščáková

Andrea Verešová - Zora Czoborová

Jiřina Bohdalová - Ester Ledecká

Zdroj: TV JOJ

KRÁLIK:

Michal Hudák - Ľuboš Kostelný

Jakub Prachař - Marián Čekovský

Andrea Verešová - Robo Grigorov

Jiřina Bohdalová - niekto z Národného divadla

Zdroj: TV JOJ

ZMRZLINA:

Michal Hudák - Mária Čírová

Jakub Prachař - Betka Stanková

Andrea Verešová - Anita Soul

Jiřina Bohdalová - Zdenka Studenková

Zdroj: TV JOJ