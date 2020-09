Slovenský hudobník v sebe dlho dusil tajomstvo: Bojuje so zákerným ochorením... Strácal som nádej!

Crohnova choroba je chronické zápalové ochorenie tráviaceho traktu, ktoré môže zasiahnuť ľubovoľné miesto – od úst až po konečník. Z doterajších výskumov vyplýva, že ide o kombináciu nedostatočnej imunity, bakteriálnych vplyvov, životného štýlu a tiež prostredia.

Ochorenie vyvolávajú vtedy, ak sa spomínané faktory stretnú v tele ľudí s genetickou predispozíciou. Vznik chronického zápalu najčastejšie postihujúceho posledný úsek tenkého čreva pred jeho prechodom do hrubého čreva – ileum, ale i rôznych úsekov v hrubom čreve, sa pripisuje nerovnováhe prozápalových a protizápalových mediátorov.

O tomto ochorení sa, bohužiaľ, v poslednom období hovorí čoraz viac. Boj s ním priznal aj raper Majself, ktorý otvorene porozprával o tom, ako ovplyvnilo jeho životopísal, o čom vlastne táto diagnóza je.

Takto Majself vyzeral v čase, kedy mal kvôli Crohnovej chorobe najväčšie ťažkosti Zdroj: Instagram

Prvý záber je z roku 2019, druhý aktuálny. Michalov stav sa konečne stabilizoval. Zdroj: Instagram

V príspevku zverejnil na porovnanie dve fotky. „Jednu aktuálnu a druhú z roku 2019. Vtedy som mal 73 kg a sekal ma 7. mesiac s nonstop bolesťami, bez jediného dňa, kedy by sa mi uľavilo. V tom momente som nejedol 3 týždne pevnú stravu a vnútri som trochu strácal nádej. V marci 2019 mi lekár odporučil skončiť s hudbou, nájsť si prácu na doma a predpísal mi ťažké lieky. Dovtedy som bol iba na lokálnych kortikoidoch,” prezradil a dodal, že po dvojdňovom premýšľaní recept zahodil do koša a rozhodol sa, že to nevzdá – pre svoju krásnu mladú rodinu a tiež hudbu, ktorú miluje.

A prečo sa o všetkom rozhodol prehovoriť? Jeho zdravotný stav sa začal konečne zlepšovať a chystá nový singel Pulz. Hovorí, že aby fanúšikovia pochopili jeho pointu, musia poznať zákulisie.

„Je to presne polrok, odkedy mi lekár povedal, že som sa dostal do štádia remisie. To znamená, že choroba v tebe stále je, ale dostal si ju do “spiaceho režimu”, kedy ju síce trochu cítiš, ale nedá sa to porovnať... Možno to niekomu príde divné, ale som naozaj vďačný za všetko, čo sa mi stalo. Vďaka tomu všetkému som zmenil veľmi veľa vecí nielen v živote, ale najmä vo svojej hlave. Začal som byť viac vďačný za každú vec, za svoju rodinu, že môžem robiť hudbu, za vás fanúšikov, aj za to, že je to “iba” Crohn, lebo sám viem, že sú tisíce ľudí s oveľa horším osudom a problémami, ako mám ja,” uzavrel Majself.