Škandalózny český herec má koronavírus: Prišiel na to úplnou náhodou!

PRAHA - Jiří Macháček (54) je slovenským divákom dobre známy z mnohých českých komédií, navyše za roky kariéry na seba upozorňoval aj početnými škandálmi. No tentokrát titulky českých médií zapĺňa niečím celkom iným. Hercovi bol totiž diagnostikovaný zákerný koronavírus. Prišiel na to úplnou náhodou!

Na to, že je pozitívny, prišiel Jiří Macháček náhodou. Do dvojtýždňovej karantény ho poslal kolega, on sám žiadne príznaky nemal. Prvý test navyše ukázal, že je negatívny, no keď šiel na druhý, zákerný koronavírus sa u neho potvrdil. Karanténu si tak český hudobník a herec musel predĺžiť o ďalšie 2 týždne. Doma bol tak prakticky celý mesiac.

Nesťažuje sa však. „Bolo to super, pretože som napísal asi 8 pesničiek na nový album. Tá jedna, opilecká, vyjde na jeseň a myslím, že by to mohol byť hit,“ prezradil počas natáčania Všechnopárty Macháček, ktorý chorobu zvládal v pohode.

„Bola to taká chrípka. Ako rýchlo to prišlo, tak to odišlo. Po skončení karantény som mal test negatívny a tri mesiace by som to nemal zase dostať,“ hovorí Macháček. Ten musel so svojou kapelou Mig 21 kvôli obmedzeniu divákov na verejných podujatiach zrušiť jesenné turné.