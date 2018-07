Herec, ktorý mal v posteli aj Vášáryovú: Jeden škandál za druhým...

Jiří Macháček sa narodil 6. júla 1966. Chodil na konzervatórium, neskôr vyštudoval právo, nikdy sa ním však neživil. Zlákalo ho totiž herectvo a okrem toho aj spieva vo vlastnej kapele.

Priznáva, že je bohém a mnohým ženám sa spája s úlohou zvodcu. Účinkoval totiž vo viacerých romantických komédiách. Zo slovenských herečiek mu pri posteľných scénach sekundovala napríklad Eva Vica Kerekes, no milenkou mu pred kamerami bola už aj legendárna Milka Vášáryová.

Eva Vica Kerekes a Jiří Macháček vo filme Muži v nádeji

Macháček a Kerekes vo filme Nestyda

Emília Vášáryová a Jiří Macháček vo filme Nestyda

Zdroj: falcon

Herec a spevák je však známy aj mnohými škandálmi. Dlhé roky bol so svojou partiou atrakciou filmového festivalu v Karlových Varoch. Spolu s herečkou Aňou Geislerovou a ďalšími kamarátmi napríklad skončili podgurážení v rieke pretekajúcej kúpeľným mestečkom.

Inokedy si zas pri koncertoch siahal do nohavíc, či ovoniaval na pódiu dámsku bielizeň. Podotýkame, že pri tom pôsobil podnapito. Rovnako ako v amatérskej šou VIP taxík, ktorú pre svoj Facebook robil istý rómsky taxikár z Prahy.

Zdroj: Empresa Media/Empresa Media/Profimedia

Jeho vyjadrenia tiež bývajú často šokujúce. V roku 2009 pre topky.sk prezradil, že by bol pre peniaze ochotný urobiť čokoľvek. Dokonca by si zahral aj poriadne odvážne scény. „Všetko je otázka peňazí. Išiel by som aj do pornofilmu, pokojne aj so zvieratami. Musel by som byť na tom pravdepodobne veľmi zle. Moje deti by museli hladovať a musela by to byť naozaj zaujímavá suma,“ priznal herec.

Inokedy sa zas pri nakrúcaní videí na podporu filmového festivalu odviazal natoľko, že odpovedal aj na sexuálne otázky. Zrejme v domnienke, že ide len o srandu a video s jeho odpoveďami sa na verejnosť nedostane. No dostalo sa, a tak sme sa dozvedeli, že na polohe nezáleží, „hlavne aby prehĺtala semeno.“ A podelil sa aj o svoju fantáziu, ktorá zahŕňala jeho telo priviazané k posteli, hryzenie a šesť jazykov. Predpokladáme, že ženských... Ehm, tak všetko najlepšie, Jiří!