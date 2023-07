Známy herec si vyrobil poriadnu HANBU: Ledva sa TACKAL a potom... VYMOČIL sa do kvetináča!

Galéria fotiek (4) Jiří Macháček si opäť vyhodil z kopýtka.

Zdroj: TASR/eXtra.cz

KARLOVE VARY - Český hudobník a herec Jiří Macháček (56) je známy svojou rebelkou dušou. Neraz vystrájal na koncertoch, no občas si z kopýtka vyhodí aj v spoločnosti. Cez víkend sa zúčastnil prestížneho filmového festivalu v Karlovych Varoch. A zjavne si to tam užíval viac, ako by sa na takomto podujatí patrilo. V uliciach kúpeľného mestečka sa totiž doslova tackal a potom... Vymočil sa do kvetináča!