Pozrite na ňu! Bernasovská v spoločnosti: Preboha, ona má skoro 48?!

Petra Bernasovská kedysi patrila medzi najpopulárnejšie moderátorky, a to nielen v rozhlasovom éteri, ale ja na televíznych obrazovkách. V Markíze moderovala množstvo programov, legendárna je zoznamka Bzzz.

Po rokoch sa však z obrazu vytratila a zakotvila v na vlnách RTVS. V spoločnosti ju ale občas stále vidieť. Naposledy sa v utorok objavila na premiére filmu Toman, ktorý si prišla vychutnať spolu s manželom Ľudovítom Jakubove alias Mravcom.

Brunetka sa nahodila do mladistvo pôsobiacich prúžkovaných šiat v mini dĺžke. A rozhodne si ju môže dovoliť. Strih šiat nekopíroval jej krivky, ale na druhej strane nechal vyniknúť jej štíhle nohy. Pri pohľade na ne len ťažko uveriť, že Petre zostávajú iba necelé tri týždne do oslavy 48. narodenín. Je to vôbec môžné, že má už skoro 50?!

Zdroj: Vlado Anjel

Okrem tohto manželského páru sa v kine ukázala producentka Wanda Hrycová s otcom, hercom Andym Hrycom, herec Juraj Hrčka, či ďalší prominentní manželia Ján Kuric a Simona Bubánová. Nechýbali ani hlavní predstavitelia Jiří Macháček, Marián Mitaš a Kateřina Winterová. Dorazil aj prezident Andrej Kiska.