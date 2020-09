Koronavírus už aj v markizáckych Oteckoch? Pozitívny má byť člen štábu… Všetci herci musia ísť na testy!

BRATISLAVA - Celé mesiace slovenské televízie odolávali zákernému koronavírusu. No po tom, čo nedávno COVID-19 potvrdili kameramanovi televízie Joj, má byť prvý prípad už aj v konkurenčnej Markíze. Pozitívny test mal vraj člen štábu obľúbeného seriálu Oteckovia. Na pretestovanie budú musieť ísť postupne všetci herci!

Správu priniesol portál mediaboom.sk. Podľa zákulisných informácií mal pozitívny test na COVID-19 vyjsť členovi štábu seriálu Oteckovia. Viaceré zdroje tiež hovoria, že Markíza už naplánovala aj kompletné pretestovanie tvorcov aj samotných hercov obľúbeného počinu.

V prípade potvrdenia informácií by táto situácia mohla opäť televíziu pri natáčaní zdržať. Bolo by to tak už druhýkrát, čo Markíza kvôli koronavírusu musela pozastaviť výrobu obľúbeného seriálu. Prvýkrát tak urobila v apríli, keď sa pandémia na území Slovenska začala rozmáhať.

Poplach v televízii kvôli korone: V Jojke majú nakazeného!

Pred prípadom v Markíze bol pozitívne testovaný aj člen štábu konkurenčnej Jojky. Ešte začiatkom augusta bol koronavírus zistený kameramanovi spravodajských relácií, ktorý sa mal podieľať aj na príprave galavečera Miss Slovensko. Práve preto sa nakoniec finále súťaže krásy konalo bez prítomnosti divákov.