Judínyová 3 mesiace po pôrode: Už zarezáva v Smotánke… Hm, ale čo to má s krkom?!

BRATISLAVA - Koncom mája sa z Eriky Judínyovej (49) stala mama. Svojmu manželovi, hercovi Štefanovi Skrúcanému (60), porodila dcérku, ktorej dali meno Ella. Plavovláska moderovala doslova do posledných chvíľ pred pôrodom... No a tri mesiace po narodení dievčatka opäť zarezáva pred kamerou. Ale čo to má s krkom?!

Erika Judínyová patrí k tým mamičkám, ktoré pracovali do poslednej chvíle pred pôrodom. Jej práca jej to umožnila, a tak sme ju na obrazovkách Markízy mohli vidieť aj s veľkým tehotenským bruškom. A možno by pracovala až do pôrodu, keby vo svete nezúrila pandémia.

Plavovláska je známa workoholička, ktorá svoju prácu miluje. Ako inak by sa dalo vysvetliť, že si od nej dala pauzu len krátke 3 mesiace. A nepochybujeme o tom, že by pokojne začala pracovať aj oveľa skôr, keby Smotánka práve nemala letnú prestávku.

V sobotu Markíza odvysielala prvú časť šoubiznisovej relácie po lete a Judínyová v nej nemohla chýbať. Nahodená v bielych dlhých šatách a slušivých zlatých sandálikoch jej to veľmi pristalo. Málokto by tipol, že len prednedávnom rodila. No jedna vec zaujala pozorných divákov...

V oblasti krku a dekoltu mala totiž čosi ako rozmazanú machuľu. Možno išlo len o náhodu a efekt jedného z filtrov, ktorým chceli tvorcovia zábery ozvláštniť... A možno sa takýmto spôsobom rozhodli zakryť niečo, čím sa Erika v tejto oblasti nechcela chváliť.

Erika Judínyová vyzerala v šatách úchvatne. Pozorných divákov však zaujala rozmazaná machuľa v oblasti jej krku. Zdroj: TV MARKÍZA

Rozmazanú oblasť krku a dekoltu mala Erika Judínyová aj keď stála. Zdroj: TV MARKÍZA