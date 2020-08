Otvorená spoveď Eriky Judínyovej: Dieťa prišlo, keď to vzdala... Mala som strach!

BRATISLAVA - Už viac ako tri mesiace sa Erika Judínyová (49) teší z najkrajšieho titulu v živote ženy - stala sa z nej mama. Malú Ellu na svet priviedla koncom mája, to, že je tehotná sa jej však dlhé mesiace podarilo tajiť. S manželom Štefanom Skrúcaným (60) mali z tohto krásneho daru od Boha obrovský rešpekt, a tak si to istý čas radšej nechávali pre seba. Teraz otvorene prehovorila o všetkom, čo ju sprevádzalo počas tehotenstva, no aj o samotnom pôrode a svojich pocitoch.

V rozhovore pre Madam Eva moderátorka prezradila, že kým sa dala dokopy so Štefanom Skrúcaným, materinské pudy ňou nelomcovali. Vzťah s jej terajším manželom ale všetko zmenil. „Dlho mi nedochádzalo, že čas je neúprosný. Zrejme preto som nemala potrebu založiť si vlastnú rodinu. Samozrejme, s pribúdajúcimi rokmi, som na to začala myslieť, ale to mi zasa chýbal partner, s ktorým som sa o to mohla podeliť," prezradila Judínyová.

Na otázku, prečo po bábätku začala túžiť až keď jej do života prišiel Štefan, úplne konkrétne odpovedať nedokázala.uviedla blondínka v spomínanom rozhovore a prezradila, že dovtedy nikdy nebola typ, ktorý by sa rozplýval nad kočíkmi s bábätkami, no príchod Elly všetko zmenil.

O prírastok do rodiny sa pokúšali od roku 2013, dlho to však vyzeralo, že ich snaha bude márna. Postupne od predstavy spoločného dieťaťa pomaly začali upúšťať, hoci ešte na začiatku naozaj verili, že sa to podarí. „Neskôr sme na to už netlačili. Hovorili sme si, že máme pekný vzťah a dá sa v ňom žiť aj vo dvojici. Nebolo ta zúfalstvo, lebo ako som spomenula, nebola som vyslovene ten typ, ktorý by mal materstvo ako nejakú životnú métu. Po čase sme s tým vlastne už vôbec nepočítali a neriešili sme to," povedala Erika otvorene.

Erika Judínyová a Štefan Skrúcaný sa o dieťatko snažili šesť rokov. Zdroj: Jan Zemiar

Zázrak sa však predsa len podaril. No spoločne s ním prišli aj rôzne ďalšie pocity. „Veľmi opatrné. Bola som si vedomá toho, koľko mám rokov, tak som to brala s veĺkým rešpektom. A aj so strachom, ako to dopadne. V tomto veku je to veľmi krehké. Najbližším som to povedala až keď som bola vo štvrtom mesiaci. Dovtedy sme si to nechali so Števkom iba pre sebe," opísala Erika, ktorá dcérku na svet priviedla prostredníctvom cisárskeho rezu, keďže to bolo vzhľadom na vek prvorodičky najlepším riešením, no priznala, že okrem toho vlastne ani nemala potrebu zažiť pôrodné bolesti.

No a čo by tvár markizáckej smotánky chcela odkázať všetkým ženám, ktorým sa nedarí mať deti? „Nech sa nevzdávajú. My sme to síce už vzdali a vyšlo to napriek tomu," dodala a na záver otvorene povedala, v čom ju tehotenstvo a materstvo zmenilo. „Zvoľnila som šialené pracovné tempo a spomalila som. A zakázala som si byť perfekcionistom, ktorého vytočí všetko, čo nie je podľa jeho predstáv. Dnes už ma len tak hocičo nerozhodí. A to odporúčam každému bez ohľadu na to, či sa chce alebo nechce stať rodičom," myslí si novopečená mamina.