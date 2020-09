Otvorený rozhovor s Kamilou Magálovou: Opatreniami trpí šport i kultúra, zákazy nám v boji s koronou nepomôžu!

Prvá vec, na ktorú sme sa pani Magálovej po prenose pýtali, bolo to, ako vníma zisk titulu Slovenky roka. „Pocity sú to veľmi príjemné, keď niečo vyhráte. Znamená to, že vaša práca má zmysel. A hlavne v dnešnej tažkej dobe pandémie, kedy je tá kultúra na chvoste všetkého - a myslím si, že neprávom. Takže je to zadosťučinenie, že ma ľudia takto ocenili a som im zato vďačná," prezradila nám herecká diva.

Keď už sme spomenuli koronu, reč padla aj na kultúru, ktorá prísnymi opatreniami mimoriadne trpí. A podľa tejto úspešnej herečky v tom nie je sama. „Napríklad aj šport. Ak je na veľký štadión, kde je množstvo miest, možné pustiť len tisíc ľudí, tak to je niečo, čo si myslím, že by sa malo zmeniť. A takisto aj my v divadlách budeme mať menej ľudí. Asi to musíme len vydržať a byť zodpovední," zamyslela sa a dodala, že na to, že tu máme koronavírus, by sme si podľa nej mali začať zvykať.

„Myslím si, že korona nevymizne úplne, ale budeme s ňou musieť žiť a podľa toho sa zariadiť. Ale mali by sme to robiť možno trošku striedmejšie a triezvejšie. Aj čo sa týka kultúry aj toho športu, lebo je to veľmi dôležité a my bez divákov môžme fungovať len veľmi ťakžo - a predpokladám, že aj tí diváci bez nás," uviedla pre Topky členka Slovenského národného divadla.

V rozhovore nám povedala aj svoj názor na situáciu, keby kultúra kvôli korone opäť dostala absolútnu stopku, no prezradila nám aj recept na svoj úspech, prečo si myslí, že sa má aj po desiatkach rokov praxe stále čo učiť a porozprávala o tom, či si začínajúci herci nechávajú radiť od skúsenejších kolegov. Viac sa dozviete v našom videorozhovore vyššie!