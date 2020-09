Tornáda už vyčíňajú aj na Slovensku: Ničivý živel na markizáckom statku... Farmári v šoku, strhlo im strechu!

BRATISLAVA - Už niekoľko Slovákov bolo svedkom toho, že sa v našej krajine objavili tornáda, ktoré sú typické najmä pre zahraničné oblasti. Podobných rozmerov, ako majú tie tamojšie, sme sa našťastie doteraz nedočkali, no vyčíňanie menšej obdoby tohto živlu si najnovšie "užili" súťažiaci na markizáckej Farme, ktorým strhlo strechu...

Nová Farma má za sebou ešte len štyri epizódy, no o napätie a kuriózne situácie naozaj nie je núdza. Tentokrát sa ale o o šok medzi divákmi nepostarali súťažiaci svojimi škriepkami či čudesným spávaním, ako je napríklad konzumovanie trávy alebo otázka, či auto jazdí "na benzín alebo manuál".

Počas dňa, keď farmárov čakala voľba duelantov, ich i fanúšikov zaskočilo niečo celkom iné. Prácu na statku totiž z ničoho nič narušilo tornádo, ktoré sa nečakane zjavilo, keď mešťania stavali príbytok pre zvieratá.ozvalo sa z ničoho nič a všetci naokolo okamžite zbystrili.

Na markizáckej Farme sa objavilo tornádo, jednej zo súťažiacich odletela bunda, zhodilo im aj nedokončenú strechu. Zdroj: TV MARKÍZA

Súťažiaci boli v obrovskom šoku Zdroj: TV MARKÍZA

A naozaj. Kamery divákom ponúkli pohľad na celkom slušný vír prachu, ktorý sa síce nemôže porovnávať s tými z katastrofických filmov, no i tak sa postaral o poriadnu paseku. „Veci, veci, veci,” či „Moja bunda,” začali kričať pracanti, no na prírodný ukaz, ktorý je v našich končinách naozaj výnimočný, doplatila aj ich nedokončená robota.

„Dnes prišlo také menšie tornádo a odfúklo nám strechu, takže som zistila, že tá strecha asi nie je pripevnená, ako by mala byť, ale to sa opraví,” povedala pred kamerou mešťanka Monika Šuleková, ktorá je aktuálne farmárkou týždňa, no keď tento titul získala, určite nerátala s tým, že okrem nálože úloh od hospodára Martina jej počas jej "vlády" narobí vrásky práve tornádo...