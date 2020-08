Pozitívnu partnerku Karlosa Vemolu ničí koronavírus: FOTO Bože, veď to už ani nie je ona!

Karlos pre portál isport.cz priznal, že on sám má ťažký priebeh ochorenia. „Bohužiaľ, len čo sa mi začalo koleno dávať dokopy, tak na mňa vliezlo to svinstvo korona. A dosť ma to skolilo, mám ťažký priebeh, horúčky,” povedal Vémola a zároveň priznal, že lepšie na tom nie je ani jeho dcérka. „Má naozaj silnú horúčku, štyridsiatky teploty,” dodal Karlos.

Podstatne ľahší priebeh mala podľa jeho slov Lela, ktorá na tom vraj bola z celej rodiny najlepšie.napísala včera na svoj Instagram blondínka. Lenže aktuálne to tak ružovo vôbec nevyzerá. Hoci stále tvrdí, že u nej pretrvávajú rovnaké symptómy, ku ktorým sa pridal kašeľ, vidno, že ju celá situácia úplne ničí.

Okrem toho, že má celá rodina zdravotné ťažkosti, Vémolova partnerka sa musí starať o malú dcérku, ktorá má naozaj vysoké horúčky. No a ochorenie a s ním súvisiaca situácia doma sa na Lele, samozrejme, odzrkadlili. Na najnovších fotografiách chýba jej zvyčajný úsmev, namiesto energie z nej vyžaruje únava a pôsobí absolútne strhane. Snáď sa teda ich stav čoskoro obráti k lepšiemu, celej rodine prajeme skoré uzdravenie!