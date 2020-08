Brutálny prepad v centre Prahy: Bolek Polívka (71) prvýkrát prehovoril o útoku na jeho syna (30)!

Všetko sa stalo, keď Vladimír Polívka odchádzal z istého pražského podniku domov. Neznámi muži ho brutálne napadli, zobrali mu mobil a platobnú kartu. Celá lúpež bola navyše sprevádzaná tvrdou bitkou, kvôli čomu herec stratil vedomie. Po pár minútach sa však, našťastie, pozviechal a z posledných síl sa vrátil do podniku.

Odtiaľ ho rovno odviezla sanitka do nemocnice. „Bili ho do tváre a kopali do rebier. Ešte neviem či ich má zlomené alebo narazené,“ vyjadrila sa vtedy pre médiá Chantal Poullain. „Má otras mozgu. Lekár chcel, aby tam deň alebo dva kvôli svojmu stavu zostal na pozorovanie, hrozí totiž, že bude mať napríklad opuch mozgu. Ale Vladimír radšej podpísal reverz,“ dodala.

Jeho slávny otec Bolek Polívka sa vtedy k incidentu nijako nevyjadroval. No teraz sa k osudným chvíľam vrátil. Čo vtedy prežíval? „Číha to nebezpečie, je to nečakané a potom je to aj trápne a potom je to bolestivé a potom úľavné, že sa nestalo niečo horšie. Tým chlapcom, ktorí to urobili hrozí celkom veľký trest, pretože je to lúpežné prepadnutie, tak keď sú ochotní riskovať oto, tak už k tomu musia mať temný dôvod,“ povedal pre Expres.cz.

Kto mladého Polívku napadol, sa vraj doteraz nevie. „Predísť sa tomu dá asi nejakou zvýšenou opatrnosťou, ktorá vlastne potom vstupuje do života, ako také brzdidlo, ako také lepidlo. Ľudia žijú v Izraeli a neustále žijú pod nejakou hrozbou alebo v Paríži v nejakej štvrti a v Londýne a naučia sa s tým žiť. Tak musíme aj my,“ dodal Polívka starší.