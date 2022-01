Polívka v 72 rokoch: SEX pred kamerou!

V týchto dňoch sa u našich českých susedov začína v kinách premietať nová komédia Srdce na dlani, kde si zahrala aj slovenská herečka Kristína Svarinská. Film ukazuje, že láska kvitne v každom veku a staršiu generáciu zastupujú Bolek Polívka s Eliškou Balzerovou.

Galéria fotiek (3) Zdroj: CinemArt

Ich postavy - pouličný klaun a predavačka kávy - sa do seba zamilujú a herci museli pred kamerami zvládnuť aj posteľnú scénu. „Je to pekný, slnkom naplnený film, my s Eliškou sme starí ľudia, ale myslím, že nám veľa ľudí bude tú starobu závidieť. A tá erotická scéna? V skratke povedané, Eliška povedala Marcele, mojej manželke: Bol dobrý! Ale samozrejme som sa hanbil. Ako každý. Nie je to najpríjemnejšie. Radšej človek nakrúca, keď sa prechádza po Stromovke,” vyhlásil Bolek pre portál Super.cz.

Galéria fotiek (3) Zdroj: CinemArt

Vo filme si však strihol aj ďalšiu pikantnú scénu, keď jeho postava len v tielku a dole bez telefonuje cez internetovú aplikáciu a dcére svojej vyvolenej ukáže viac, než by chcela vidieť. „Niečo podobné sa mi našťastie nikdy nestalo,” ubezpečil českých novinárov herec.