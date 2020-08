Dámy, držte si klobúky: Na Farmu mieri striptér... FOTO Vyzerá ako slávny superhrdina!

BRATISLAVA - Nová Farma je už za rohom a ešte dnes ráno sme našich čitateľov informovali o mene prvej súťažiacej. Sexi Nikol Fridrichová je víťazkou Miss Carat Tuning z roku 2011, no na svoje si okrem pánov príde aj ženské oko. Na statok totiž mieri fešák, ktorý sa živí ako striptér!

Reč je o Henrikovi Szabovi, Bratislavčanovi, ktorý sa živí profesionálnym striptízom a pri pohľade na jeho šou poskočí srdce nejednej dámy. S týmto fešákom sa kedysi dokonca odfotila aj speváčka Ronie, ktorá nemohla veriť vlastným očiam a dlhovlasého krásavca označila ako kópiu Thora z marvelovskej série Avengers.

Podľa fotografií to ale vyzerá tak, že Heňo má bližšie k postave Aquamena. Práve jeho kostým si totiž vlastnoručne vyrobil a počas turné so svojou partičkou striptérov v ňom predvádza horúce tance. No čo poviete, dámy? Tešíte sa na na novú sériu Farmy o čosi viac?

Henrik Szabo sa živí ako striptér Zdroj: Instagram H.S.