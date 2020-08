Už sú známe všetky mená: TOTO je kompletná zostava súťažiacich 12. série Farmy!

MESTO:

Anna Fiačanová - Je dlhoročnou fanúšičkou reality šou Farma. Sledovala všetky série a dlho zvažovala, že sa do nej prihlási. Stalo sa tak až po búrlivom žúre. Zdroj: TV MARKÍZA

Nikol Fridrichová - O tejto súťažiacej sme už čo-to počuli. Nikol si je vedomá toho, že je hodná obdivu, a to chce využiť na rozvoj svojej kariéry influencerky, ale aj pri budovaní vlastnej módnej značky. Zdroj: TV MARKÍZA

Xénia Gregušová - V roku 2018 sa zúčastnila súťaže krásy Miss Universe. Ako sama hovorí, na Farme chce zažiť dobrodružstvo a prehĺbiť svoje vnímanie životných hodnôt, no v neposlednom rade sa chce zbaviť svojho panického strachu z pavúkov. Zdroj: TV MARKÍZA

Rebeka Hlavatá - Má len 24 rokov, no za ten čas už stihla 6 rokov žiť na Cypre a rok v Zürichu. Priznáva, že je majetnícka, občas zvykne vybuchnúť a s hlúpymi ľuďmi nemá trpezlivosť. Zdroj: TV MARKÍZA

Matúš Jaroš - Rád si užíva pohľad na pekné ženy. Sám si na svojom zovňajšku dáva záležať. Jeho telo má toľko tetovaní, že už ledva vidieť základný odtieň jeho pokožky. Zdroj: TV MARKÍZA

Vladislav Nikolajev - Rodený Ukrajinec. Na Slovensko sa rozhodol prísť kvôli práci. Prešiel si rôznymi zamestnaniami, od upratovania cez pomocné práce na stavbe až po špeditérstvo. Napokon si tu našiel manželku a domov sa už nevrátil. Zdroj: TV MARKÍZA

Henrik Szabo - Aj o tomto mladíkovi už diváci mohli počuť. Keď mal len 18 rokov, zareagoval na ponuku agentúry, ktorá hľadala nádejných striptérov. Odvtedy sa venuje tomuto povolaniu a podľa jeho vlastných slov má na svojom konte tisíce vystúpení. Zdroj: TV MARKÍZA

Monika Šuleková - Mladá atraktívna žena s exotickým vzhľadom sa počas strednej školy vybrala na leto do Grécka, odkiaľ sa už prakticky nevrátila. Našla tam svoj druhý domov. Zdroj: TV MARKÍZA

Adam Tomek - V živote to nemal jednoduché. Okrem toho, že ich rodinu otec opustil a dodnes o nich nejaví záujem, pasuje sa aj s množstvom predsudkov voči homosexuálom. Rodine sa priznal keď mal 24, verejne len pred dvomi rokmi. Zdroj: TV MARKÍZA

Erik Zahorjan - Mladý Prešovčan a hrdý východniar strávil posledných 6 rokov v Amsterdame. Po zatvorení hraníc sa však vrátil na Slovensko a rozhodol sa pre plán B. Zatiaľ čo vo svete vládne koronakríza, on mesiace strávi na Farme s možnosťou vyhrať. Zdroj: TV MARKÍZA

DEDINA

Sára Adamčíková - Vyrastala na Orave, konkrétne v Rabči neďaleko Námestova. Dedinčania si v porovnaní s mešťanmi viac pomáhajú, stoja pri sebe, sú pohostinnejší, úprimnejší a majú väčší pokoj. Na Farmu ide s cieľom získať viac pokory a priebojnosti. Zdroj: TV MARKÍZA

Michal Arbet - Michal vyrastal na dedine. Nerád o sebe rozpráva, pretože samochvála podľa neho smrdí. Považuje sa za obyčajného a skromného chlapca, ktorý nerád vytŕča z davu. No na Farme sa mu to zrejme nepodarí, ako totiž o sebe prezradil, je vychcaný a vždy si hľadá cestičku, ako si zlepšiť život. Zdroj: TV MARKÍZA

Mária Both - Na Farmu prichádza zo Švajčiarska. Tam síce pracuje ako čašníčka, no nadovšetko miluje spev. Raz by chcela ísť na celosvetové turné. No nateraz bude vyspevovať aspoň farmárom a celému Slovensku. Zdroj: TV MARKÍZA

Norbert Brezík - Je to bývalý vojak, ktorý žije na srbskom vidieku. Tam sa usadil s rodinou. Za prácou taxikára však pravidelne cestuje na Slovensko. Výhra by mu pomohla v naplnení sna, chce si založiť farmu, ktorá by jeho rodinu spravila sebestačnou. Zdroj: TV MARKÍZA

Henrich Kuľko - Prihlásil sa preto, aby v sebe našiel zodpovednosť. Miluje byť v centre pozornosti, je cieľavedomý a keď niečo chce, tak si za tým ide aj cez mŕtvoly. Zdroj: TV MARKÍZA

Eva Lipovská - Takmer 20 rokov žila v Taliansku. No bolo jej smutno za rodinou a blízkymi, preto sa rozhodla vrátiť na Slovensko. Svoju taliansku povahu však bez pochýb naplno ukáže pred kamerami. Zdroj: TV MARKÍZA

Katarína Pohančíková - Žije v dedinke Dolný Harmanec, ktorá má len 260 obyvateľov. Nikdy nezatúžila po živote v meste. Na Farmu sa prihlásila preto, aby zmenila prostredie. Silnými stránkami jej povahy sú dobrosrdečnosť, citlivosť a láskavosť. Zdroj: TV MARKÍZA

Mário Rigó - Hovorí o sebe, že má vždy pravdu. Okolie jeho spoločnosť vyhľadáva a on sa často nevie rozhodnúť, koho uprednostní. No mnohí ho naozaj v láske nemajú. Vraj preto, že hovorí pravdu do očí. Zdroj: TV MARKÍZA

Beáta Rusnáková - Miluje šoubiznis a má o ňom absolútny prehľad. Keď mala 11 rokov, vystupovala s tanečným súborom v Talentmánii. Podľa vlastných slov by bola najradšej v každej šouke. Miluje komfort a pohodlie. Zdroj: TV MARKÍZA