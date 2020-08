Najprv misska, potom go-go tanečnica: FOTO novej markizáckej farmárky

Túži po dobrodružstve... Preto sa Xénia Gregušová prihlásila na markizácku Farmu. Jej tvár však môže byť známa priaznivcom súťaží krásy. Bola totiž finalistkou Miss Universe SR 2018.

Zdroj: Jan Zemiar

Neskôr odišla do Španielska a získala aj skúsenosti ako go-go tanečnica. „Každý to odsúdi, že som polonahá,“ uviedla pre portál markiza.sk s tým, že ona to vidí ako umenie a normálnu prácu. „Je to profesia, vďaka tomu som mala veľa zážitkov a na to som hrdá,“ dodala.

Aktuálne pôsobí 21-ročná Žilinčanka ako učiteľka v tanečnej škole. Ona sama tancuje od šiestich rokov a týmto druhom umenia prakticky žije.

Zdroj: Jan Zemiar